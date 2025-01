Mate Bulić bodrio je naše rukometaše s tribina u Areni, a bio je u društvu svoje mezimice

Hrvatska rukometna reprezentacija je u finalu Svjetskog prvenstva! Glavna je to vijest danas diljem naše zemlje, a brojni prepričavaju dojmove s utakmice protiv Francuske. Na toj utakmici jučer bila su brojna poznata lica, a i naša glazbena legenda Mate Bulić. Na svom profilu na Instagramu Mate je objavio fotografiju na kojoj pozira u hrvatskom dresu, a kraj njega je bila i njegova mezimica, kći Katja. ''Ponos! Iznad svih - Hrvatska!'' napisao je u opisu, a njih dvoje pozirali su nasmijani u prepoznatljivim hrvatskim kockicama.

Podsjetimo, Mate ima dvije kćeri, stariju Anu i mlađu Katju, kojoj je krizmani kum Marko Perković Thompson. Katja se udala 2018. godine, a među tristotinjak uzvanika našli su se i Marko Perković Thompson, Zlatko Dalić, Dražen Zečić, Dražen Žanko, Anica Kovač, Goran Marić i Dalibor Petko.

Pjevač je u braku je sa suprugom Zdravkom koju je upoznao još kao srednjoškolac na jednoj seoskoj zabavi u Hercegovini. Ondje je Zdravka kao tinejdžerica odlazila tijekom ljetnih praznika. Bračni par vjenčao se u Matinu rodnom selu, a na vjenčanju ime je pjevao i pokojni Kemal Monteno, a svojevremeno je za Večernji list Mate ispričao kako je ljubav između njega i supruge bila na prvi pogled.

- Najvjerojatnije jest. Sa svojim pokojnim kumom Ivanom Sušićem bio sam na jednom seoskom derneku. Ja sam se tada javio svojoj današnjoj supruzi Zdravki. Nakon toga je ona dolazila na mjesta gdje sam ja pjevao i tako je sve išlo korak po korak. Kada je otišla u Frankfurt, onda sam i ja jednog dana rekao ocu da idem u Njemačku po auto. Naime, budući da sam završio ekonomski fakultet, moj je otac zamislio da radim u školi u Čitluku kao profesor. Za taj mi je posao trebao automobil. Nije mu bilo drago što idem, ali je pristao pod uvjetom da se vratim do roka koji mi je dao jer tada počinje nastava u školi. Ja sam mu obećao da ću doći čim kupim automobil. Otišao sam, nisam se vratio na vrijeme, a automobil kojim sam prvi put došao u Blatnicu iz Frankfurta posudio sam od jednog rođaka. Na neki način sam prevario oca, poslije mi je bilo žao, ali smo sve to izgladili jer je on shvatio da nikada nisam želio raditi ono za što sam se školovao. Moj jedini cilj i želja bili su pjesma i pjevanje. Uvijek sam želio živjeti, doći na vrh i skončati s pjesmom. Mislim da sam se uz pomoć svoje šire i uže obitelji, prijatelja i vjerne publike uspio izboriti za svoj status u svijetu pjesme i na to sam ponosan - prisjetio se popularni i uspješni glazbenik za Večernji list 2018. godine.