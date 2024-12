Martina Tomčić je ostala zatečena kada joj je voditelj Mešin iznenada oduzeo mobitel

Prva polufinalna epizoda Supertalenta donijela je spektakularne nastupe koji su pomakli granice očekivanog, no prolazak u finale moglo je izboriti samo troje najboljih kandidata. Konkurencija je bila neumoljiva, a izbor prvih finalista žiriju je bio izuzetno težak, no zbog briljantnih nastupa prolaskom u finale nagrađeni su Matija Petrić, Tamia Šeme i Step n' Jazz. Energičan nastup i prvoj polufinalnoj emisiji priredili su i članovi plesne skupine Megablast iz Dubrave, koji su se zaljubili u breakdance zahvaljujući predanom treneru Ivanu Novogradecu. Inspiraciju za prijavu na Supertalent dobili su gledajući upravo njegov prošlogodišnji nastup na Supertalentu, a kažu da im je Ivan puno više od trenera – on je njihov prijatelj i oslonac s kojim mogu razgovarati o svemu. Nakon energičnog i emotivnog nastupa, žiri je bio pun pohvala, a Martina Tomčić je istaknula:

„Baš ste zločesti, točno znate na što sam slaba! Hvala vam na prilici da malo svoje roditeljske odluke preispitam nakon vašeg večerašnjeg nastupa. Ja sam dobila jednu dobru poruku od svih vas, jako vam spočitavamo da ste previše na mobitelu, a istu stvar radimo i mi. Mi veliki znamo biti jako licemjerni i hvala vam na prilici da ću ja svoje roditeljske odluke preispitati. Jako osjećam tu vašu slogu i tog genijalnog trenera koji radi jednu sjajnu stvar i unosi balans u taj naš užurbani život, hvala treneru i hvala i vama na poruci - rekla im je Martina. Na to ju je voditelj Igor Mešin pitao znači li to kako će i ona od sada manje vremena provoditi na mobitelu, na što je Martina odgovorila potvrdno. Tada je voditelj Igor Mešin došao do njenog mjesta i uzeo joj je mobitel. Ne - rekla mu je Martina, ali voditelj je bio neumoljiv i uzeo joj je mobitel.

Prije emisije dečki iz skupine su se prisjetili kako im je bilo na audiciji. ''Audicija je bila super. Probali smo zeznuti Martinu da smo zbor. Bilo je najbolje kad smo dobili lijepe komentare, mislili smo da je Martina dosta stroga, pa smo se dosta iznenadili. Jako smo zadovoljni zbog polufinala, ova koreografija je bolja od prošle. Želimo poručiti djeci da uživaju u djetinjstvu koliko god mogu jer neće dugo trajati. Odrasli imaju puno posla i nisu tako zaigrani. Naš trener uskoro ima vjenčanje i mi ćemo plesati na njegovom vjenčnju, i jako smo sretni i ponosni zbog tog - rekli su dečki iz plesne skupine Megablast, piše Dnevnik.hr.