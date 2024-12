Maja Šuput: 'Putovali smo pet sati po mrklom mraku, u kombiju koji su svako malo zaustavljali muškarci s mitraljezima'

Pjevačica Maja Šuput, koju trenutačno gledamo kao članicu žirija u “Supertalentu” na Novoj TV, nedavno se vratila iz Afrike. S ovog putovanja na kojem su je pratili suprug Nenad i sinčić Bloom vratila se puna dojmova, koje je podijelila s nama, a otkrila nam je da je doživjela i jednu neugodnu situaciju - doduše ne u Africi nego na internetu.

- Dojmovi s povratka puta su sjajni, zaista sjajni. Iako sam proputovala kuglu zemaljsku uzduž i poprijeko, naravno postoje mjesta koja tek trebam vidjeti, ali kao svjetski putnik s dugim putničkim stažem zaista imam utakmica u nogama i moram priznat da je ovo jedno od onih putovanja koje će ostati zauvijek u sjećanju nedavno bila sa supo svim specifičnostima koje je nosilo - rekla je Maja, a mi smo odmah htjeli saznati što se dogodilo s njenim Instagram profilom koji je u jednom trenutku samo nestao.

- Usred puta koji preko Storyja prati mnogo ljudi, a da i ne prati, meni je Instagram i ljubav i hobi i poslovna platforma, meni se on ugasi, nestane... Što se dogodilo? Dogodilo se to da me sam Instagram ugasio. Nisu bili hakeri nego me sam Instagram ugasio. Dobila sam samo mail u kojem mi se ispričavaju što su me ugasili i da mi vraćaju moj profil. Dakle, nisam dobila objašnjenje zašto iako sam ga zatražila, možda dobijem jednog dana, ali voljela bih znati što je točno bilo okidač za gašenje, ali eto došla je samo isprika. U međuvremenu sam u ta tri-četiri dana, koliko ga nije bilo, proživjela u glavi jedan trnovit put, jer mi je Instagram zaista bitan i zaista puno radim na njemu i ulažem u njega i toliko vremena sam uložila u njega da sam se jednostavno osjećala pokradeno, a da nisam znala ni zašto ni od koga. Natrag sam ga dobila taman negdje pred Zagreb. Stigla mi je poruka da sam “online” i taj mail u kojem se ispričavaju.

I na ovom putovanju glavna zvijezda je bio Bloom koji je u jednom trenutku čak uzeo i mikrofon u ruku, te zapjevao. - Da, Bloom je zvijezda gdje god da zapravo putujemo. Od prvog dana kad se rodio ljudi imaju potrebu igrati se s njim, ljubiti ga, maziti, nositi... Tu pričam o ljudima koji nemaju pojma da sam ja javna osoba. Čovjek bi mogao pomislit: ‘Ah, mama mu je poznata, pa znamo tko je dijete, pa se igramo’, ali na svim putovanjima, gdje ljudi ne znaju tko sam ja ni tko je dijete, otac itd. ista je situacija. Jednostavno, dijete ima karizmu i od trenutka otkad uđe u avion, stjuardese se bave samo s njim. Putnici ga hrane, maze, daju mu igračke. Kad dođemo na recepciju, svi zaposlenici i žene i muški su njegovi. Nevjerojatno kakvu karizmu ima i tako on djeluje na moje pratitelje. To mi pišu po cijele dane, doslovno pišu: ‘Dobro, sad vidimo gdje si, možeš li nam pokazat što radi Bloom?’. On je najbolji suputnik kojeg možete zamisliti i to je bio oduvijek i kao beba, kad je zapravo mogao reagirati svakako, i u avionu i na putu, jer djeca su djeca i može ih potaknut bilo što na plač i nervozu. No, on to nikad nije bio. A sad kad je u potpunosti svjestan svega i svojih želja i stvari koje ne želi, onda možemo to iskomunicirati. Međutim, njemu je i dalje avion uz hranu, hotel i glazbu najbitnija stvar. On, kad čuje da ide na taj avion, kao da dobije tri baterije u guzi i trči na avion. Kad uđe u avion, najbitnija stvar je ‘Kad ćemo jesti?’, to je ta druga stvar, i kad je shvatio da smo krenuli, onda samo utone u san i to je genijalno. To je onda malo mira i za mene i za tatu. I čim sletimo na destinaciju, dijete naspavano, krene dalje u akciju. Njemu je ovo putovanje bilo fenomenalno. Ni mi nismo znali kako će reagirati na sve te životinje, međutim, eto, za svaku me pitao možemo li je voditi kući.

Jedna od mnogima omiljenih epizoda emisije “Koledžicom po svijetu” Roberta Knjaza je ona u kojoj sudjeluje upravo Maja. Tada su bili u Keniji, pa smo pjevačicu pitali je li to bila inspiracija za odabir ove destinacije. - Uvijek sam mužu pričala kako mi je bilo u toj Keniji. Mislim, i on je to gledao dok me još nije poznavao. Stvarno mi je ta emisija bila jedna od najboljih stvari koje sam snimila u životu. Htjela sam to ponoviti, a kako moj muž nikada nije bio na safariju, to smo dogovarali u zadnjih par godina da ćemo svakako ići. Ovo je bilo potpuno drugo iskustvo, jer smo izabrali hotel koji smo oboje htjeli najviše na svijetu, jer smo htjeli ići u taj resort koji je kao najbolji. Htjeli smo to iskustvo proći na najbolji mogući način. Tako smo otišli u najdalji resort, na najdalju destinaciju - ali daleko najbolji. Pružao je maksimum užitka koji možeš doživjet na jednom safariju. Bila sam ja više puta u Africi, no ovo je potpuno drugačije putovanje.

Članica žirija “Supertalenta” kaže da nema problema isprobati autohtona jela i neuobičajene namirnice. - Što se tiče hrane, uvijek sam avanturistički nastrojena jer želim probati sve. Jako volim jesti, svi smo gurmani, svi troje, volimo isprobavati nove stvari. Naravno, postoje neke stvari koje naprosto ne voliš, ali 90 posto vremena nemam problem da nešto bar probam. Uvijek kušam neka tradicionalna autohtona jela iz zemlje u koju idemo, isto tako i s pićem. Svaka zemlja, svaki resort, ima drukčiji način obrade neke namirnice, pa u samom početku ona ima drukčiji okus. Nikad hrana na Maldivima neće biti ista kao u Zagrebu. Nisam tip koji će jesti npr. street food u Bangkoku gdje hrana visi, a automobili prolaze. Tako hrabra nisam, niti to želim biti i više sam restoranski tip, ali ću probati namirnice koje nisu uobičajene. O cijenama mi je teško govoriti, nekad u životu nešto preplatiš, a nekad pojedeš nešto savršeno za puno manje novca. Kako sam ja hedonist, meni je za jelo i piće gušt dati novac.

Priznaje da je ovo putovanje bilo dosta kompleksno. - Ovo je bilo jedno od kompleksnijih putovanja. Sve skupa smo promijenili devet letova - što znači 27 aviokarata. Do tamo Zagreb-Istanbul, Istanbul-Nairobi, to je bilo ležerno, ali onda je počeo show program s komercijalnim letovima u avionima koji su manji od moje kupaonice. Ne znam na kojim aerodromima sam bila, taj dio je vodio moj suprug. Nisam se štedjela s garderobom, vidi se po Instagramu da promijenim po par stylinga na dan, ali ispalo je da nas troje, svi zajedno, imamo 100 kg odjeće. Pa je to bilo lijepo po ovim malim aerodromima gdje je nepojmljivo da netko nosi toliko odjeće. Jako je dugo trajao put do Serengetija, putovali smo pet sati po mrklom mraku, u kombiju koji su svako malo zaustavljali muškarci s mitraljezima koji su se predstavljali da su policija - a vi ne znate jel’ to stvarno policija, jer su u civilu, ili će vas orobiti ili pobiti. Možda bih se sad drukčije organizirala kad to sve znam, ali na svu sreću prošlo je sve dobro - prisjetila se Maja te se našalila da je to sve doživjela kao porod kad je na kraju ipak stigla do odredišta.

Često su na internetu hit videi iz Afrike u kojima turisti pokazuju kako im divlje životinje dolaze blizu do automobila, guraju glave unutra, a pjevačica je potvrdila da je to stvarno tako. - Te životinje su skroz blizu, doslovno na gumama od tog džipa. One se zaista toga ne boje, ja imam te snimke, doslovno smo na pola metra od tih lavova, slonova, žirafa itd. Postoje neka pravila ponašanja, nema deranja, džipovi ne trube, te životinje se ne uznemiravaju i ne hrane, ali uredno turisti guraju glave kroz prozor džipa, slikaju, komentiraju... Tim životinjama to ništa ne smeta. To je toliko iskomercijalizirano, nema potrebe za strahom. Vjerojatno ni nama ni njima, svi su navikli i turisti i životinje. I zato je to toliko genijalno, jer stvarno mislite da ćete ih možda vidjeti s dalekozorom, da su daleko, ali toliko su blizu da ne morate ni zoomirati kad ih snimate mobitelom.

Smještaj je, kaže, bio odličan, a uspjela se i odmoriti. - Taj safari me izmorio kao da sam radila tri svadbe u danu. Toliko doživljaja i događaja i fizički i emotivno izmori. Tamo brzo pada mrak pa ljudi idu ranije spavati kako bi se ujutro mogli rano probuditi i ići na safari. A jednostavno vas iscrpi taj zrak i sve što se tamo događa, tako da spavaš kao beba definitivno - veli i tvrdi da ih po noći nisu mučili čak ni komarci.

S obzirom na to da je u rujnu i listopadu svaki dan pjevala, nije imala vremena sama spakirati kofer za ovo putovanje, već je taj zadatak dodijelila svom dugogodišnjem stilistu Marku Grubniću kojem je rekla da pripremi i odjeću za safari. No, nisu se baš najbolje razumjeli. - On nije shvatio koliko ću točno dana biti na safariju. Ja sam mu samo rekla da ću biti 10 dana na putovanju, ali samo tri dana sam zapravo provela na safariju. Spremio je 10 outfita za safari, a ja to nisam ni pogledala ni probala. On je došao kod mene i po danima mi je u vreće sve spremio (uz odjeću i cipele i nakit...). Tek kad sam stigla, vidjela sam da je on apsolutno pretjerao, tako da još mogu otići na tri safarija s tom odjećom, dok mi garderoba izgleda kao da jedno četiri tigra tamo spavaju jer su sve bili neki životinjski, tigar, leopard i tu i tamo neka zebra - priča nam te nastavlja da je zapravo najviše odjeće pripremila za Blooma, kojem obožava kupovati odjeću.

A upravo zbog Blooma je kupila i neke suvenire. Naime, kaže da su kod pravih Masaija dali napraviti narukvice za sve klince u njegovoj vrtićkoj grupi, na kojima su ispisana njihova imena, što je na kraju ispalo kao odličan poklon i lijepa uspomena, te su se svi baš razveselili. Pjevačica, inače, trenutačno još snima “Supertalent”, a objasnila je kako joj je poslovni raspored standardno pretrpan, no prosinac posebno. - Ja ne znam kako je to moguće, u nekim danima imamo i po dva nastupa. Ne znam kako ćemo to izdržati - zaključuje Šuput.

