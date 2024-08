Martin Kosovec održao prvi samostalni koncert u karijeri: 'Prošao sam bitnu stepenicu'

Pred punim Trgom Republike Hrvatske u Malom Lošinju Martin Kosovec je izveo svoj prvi samostalni koncert od skoro dva sata, a koliko se nastup pobjednika Voicea svidio publici najbolje govori skandiranje: "Hoćemo još, hoćemo još".

Iako su prošli već cijeli repertoar, Martin je sa sjajnim bendom još jednom izveo svoju "Maštariju" i najavio rad na novim pjesmama i nadolazećem albumu koji bi trebao biti objavljen krajem godine. Za kraj su fotografijom, zajedno s publikom, obilježili nezaboravni trenutak. Fotografiranje se tu nije zaustavilo budući da se nakon koncerta napravio jako dug red obožavatelja koji su htjeli uspomenu sa sjajnim mladim pjevačem koji je strpljivo svima izlazio u susret.

- Sretan sam što se rad isplati i što mogu vidjeti koliko se isplati. Prvi samostalni koncert je velika stvar i nakon nastupa sam se osjećao kao da sam probio jedan zid, prešao jednu bitnu stepenicu. Vjerujem da su svi koji su do sad ovoga ljeta došli poslušati što imam za reći, odnosno što imam za otpjevati, otišli zadovoljni, a meni je to najbitnije, izjavio je Martin nakon koncerta.

Iako nastupa već od početka ljeta, za Martina nema godišnjeg odmora ove godine, budući da ga već idućeg tjedna čekaju tri nastupa. Možete ga poslušati 14.8. na Krku, 15.8. u Oroslavju te 18.8. u Vodicama, gdje će ponovno uz svoj bend izvesti puni repertoar.

Podsjetimo, Martin je premijernom izvedbom pjesme "Maštarija" iznenadio mnogobrojnu publiku, kako i sam kaže, „nema velikog raskoraka u izričaju – samo je dodan moderni prizvuk i beat.

„Posebno se zahvaljujem Peggyju (Predragu Martinjaku) i Vanni što su napisali ovu pjesmu za mene, mom diskografu Universal Musicu što su tu uz mene i što maštaju zajedno sa mnom, HRT-u što su mi dali priliku da pjesmu predstavim na Dori i svima koji me podržavaju i slušaju“, dodao je.

Do suradnje s Vannom, koja ga je kao mentorica dovela do finala i pobjede u The Voice Hrvatska, došlo je sasvim prirodno, kao i sa svim drugim suradnicima koji su dali svoj obol pjesmi.

„Nekako se intuitivno razvila ta spona između Martina i Peggyja - Predraga Martinjaka koji potpisuje glazbu za pjesmu 'Maštarija', a koji je autor posljednjih Massimovih pjesama. Poveznica je svakako i taj specifičan, široki puni glas, a tu je i pjesma 'Sjaj u tami' koju smo odabrali za finalni nastup u The Voiceu. Sve to me nakon showa inspiriralo da spojim te drage mi ljude“, opisuje Vanna te dodaje kako se Martinu odmah svidjela melodija.

Također spontano, nastao je i tekst: „Prvo sam došla samo sa sugestijom, bez cilja da autorski sudjelujem i eto, kroz proces rada, a budući da već dosta dobro poznajem Martina, sve se posložilo prirodno“, nastavlja Vanna. I zaista, Martin voli sjesti u auto i, slušajući radio, odvesti se izvan grada i gužve stoga stihovi „Mogli bi ti i ja, na dan il' dva pobjeć iz Zagreba“ zvuče ne samo kao maštarija nego i stvarna priča. „'Maštarija' je dosta zgodna kombinacija moderne glazbe, Martinovih osobnih preferencija, ali i nekih starih vremena. Smatram da pjesma u tekstu nosi sve elemente s kojima se Martin sjajno može predstaviti publici u svojoj prvoj pjesmi."

Uz tekst Ivane Vrdoljak Vanne, Predrag Martinjak Peggy, kako je spomenuto, potpisuje glazbu, ali i aranžman te je producent i tonski snimatelj pjesme. Snimljeno je u Studiju Šušnjevec, a iza miksa i mastera snimke stoji Miroslav Lesić Lesique.

