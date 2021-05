Mario Petreković progovorio o nesigurnosti u roditeljstvu: 'Pitao sam se - kako ću ja to?'

Komičara i voditelja Marija Petrekovića (48) gledamo u novoj sezoni showa “Tvoje lice zvuči poznato”. Zaposleniji je nego ikada, a k tome se prvi put u životu “snalazi” u ulozi oca. Nama je otkrio sve o novim i zanimljivim projektima, kako ga je očinstvo promijenilo, ali i poneke detalje o najgledanijem showu u Hrvata.

Ponovno vas gledamo u All Stars sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Prošli put ste izašli kao pobjednik. Priželjkujete li sad isto?

Priželjkujem da uđem u radnu temperaturu i da uđem u ritam i lakoću pokreta, priželjkujem ugodu i uživanje u uživljavanju, te da mi pri tom ništa ne pukne ili iskoči iz zglobne čahure i da glasnice izdrže sve napore skup s mozgom, od kojeg priželjkujem barem malo fotografskog pamćenja i pamćenja općenito. Također priželjkujem neizvjesnost do samog kraja te fantastičnu zabavu kako meni tako i svima u studiju i ispred malih i velikih ekrana.

Čak i da ne pobijedite ovaj put, jednu pobjedu već imate u rukavu. Znači li to da ste ovaj put malo opušteniji oko svega?

Upravo tako. Opušteniji sam oko svega čak i kad sam na5 i nemiran, sve više se ugodnije osjećam u ovom društvu i sve sam manje iznerviran.

Koje su vam transformacije bile draže, one u prvoj sezoni u kojoj ste sudjelovali, ili pak ove u All Starsu?

S odmakom mogu reći da su u 1.sezoni, više manje, sve uloge i transformacije bile mi drage, zabavne i legle su mi k'o budali šamar. U ovoj All Stars sezoni, nove uloge, neke bih preskočio, možda jednu, al' sve ostalo, istim žarom sam im pristupio i one meni. Neke su sjele, a neke legle, svaka sezona nosi svoje i nove izazove.

Foto: Nova TV

Koju više nikada ne biste ponovili?

Jason De Rulo, odnosno bih, al’ s dan-2 više treninga koreografije, da mi uđe u tijelo i memoriju kak' spada. Koreografski i vokalno zahtjevna i teška točka. Momak je vrhunski plesač i vokal, ubija, malo tu više žganaca i rada treba, samim time i vremena, a vremena je malo, da ne kažem da je žganaca tu nestalo. Definitivno niti jednog lika više ne bih ponovio, jednom odradiš i teraš dalje, ima još likova i djela koji čekaju, a ja u neizvjesnosti priželjkujem. Sljedeći molim!

Prošle godine na svijet je došla malena Marla. Kako ste se snašli u roditeljstvu?

Osjećam se ugodno i zaljubljeno , da ne kažem da sam se snašao k’o svinja u blatu. To je life time uloga u kojoj se najbolje osjećam i ne bih iz nje nikamo. Ta uloga mi je legla k’o budali šamar u kojoj se ne moram snalaziti, vježbati korake i pamtiti textove, već jednostavno ja sam to i to sam ja. To izvire iz mene, koreografski, vokalno, razigrano, zaigrano, svaki dan nešto novo, izazovno, ljubavno i zabavno, uloga vrijedna Oscara.

Rekli ste već kako vas je očinstvo promijenilo. U kojem smislu?

Nekako me je zadesilo u cvijetu mladosti. Doslovce preko noći. Rek’o, pa šta sad ovako mlad, neiskusan, neproživljen i neiživljen, što ću sad.. Kako ću ja to? Kad gle čuda. Eto mene, ja otac, jednoj prekrasnoj curici, Bimbli Brbelić. Vrhunski, zar ne? Neočekivano. Mogu slobodno reći da sam s očinstvom postao bogat čovjek. Promijenilo je prioritete i fokus je na razvoju i posvećenosti djetetu i obitelji u svim segmentima, mislim, ništa novoga što niste i od drugih očeva i roditelja do sad niste čuli.. Ako me je promijenilo, to je samo na bolje, definitivno.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kakvi su vaši stavovi o drugom djetetu, jeste li razmišljali o tome?

Pa nisam o tome razmišljao do sad, al' evo za sve postoji prvi put, čak i razmišljanje o drugom djetetu. Tako da o očinstvu i djeci razmišljam od svoje 13. godine, a evo već sad, sa svojih 27 i pol, postao sam otac. Sjajno. Krenulo me, baš. Dal’ da stanem sad ili kasnije? Pa reko’, gdje ćeš sad stati, sad se željezo kuje dok je vruće, nexu sretne djece, pune svima kuće. Pa kako svima, tako i meni. Geni, geni kameni, sjeme kipti u meni...ili?

U jednom od nedavnih intervjua otkrili ste par novih poslovnih planova. Prvo, tu je suradnja sa Studijem smijeha i Marinom Orsag. Kako napreduju planovi? Open-air comedy showovi već za ljeto?

Suradnja s Marinom i njenim Studijom Smijehom traje već neko duže vrijeme i konstantno se prilagođavamo propisima i odredbama civilnog 100žera pa smo tako, dolaskom toplijeg vremena, već u nekoliko navrata priredili ljubiteljima stand upa , nastupe pod otvorenim nebom Katranovih dvora. Slijedi ljeto u Katranu i novi nastupi, publika je željna i voljna, ima je, Studio smijeha osobito ima svoju publiku i mogu reći da su također željni i puni novih pošalica i životnih priča i tematika, u kojima se čovjek definitivno bude prepozn’o i nasmijao samome sebi i muci svojoj. To je jedna jako lijepa i pozitivna priča, a opet Covid negativna.

Toplo preporučujem svima da nas zaprate i poprate, draga sestro i dragi brate. Bit će to jedna Duhovita obnova, za sve. Marina ugošćuje razne komičare i razne žanrove stand up comedya, tako očekujemo Open Mic, Improov i ja bih svakako želio neki festival Tragikomedije da se desi pa evo iz mojih usta u Božje uho,grlo,nos.Vamos todos. Fala

Drugo ste spominjali i mini koncerte, predstave. O kakvim bi se koncertima radilo, gdje i kako?

Isto mjesto, isto dvorište, ljeto u Katranu, open air koncerti i glazbeni nastupi, još nam stoji na čeki Katran Music Festival koji je bio odgođen zbog pandemije, kao i još par glazbenih festivala, "90E" i "Let s dance". Čekamo, zeleno, ili narančasto svijetlo od 100žera, kao i većina organizatora, do tad ćemo imati i kazališne predstave, nadam se i kazališni festival u koprodukciji s "Malim Teatarom" koji surađuje i upriličuje nastupe ostalih nezavisnih kazališnih družina i trupa.

Također, spomenuli ste i podcast. Hoćemo li u podcastu gledati humorističnog Maria na kakvog smo navikli ili će to biti ozbiljni, 'sportski' Mario?

Podcast pod nazivom "Na eNtu", nastao je u suradnji sa Alianz osiguranjem i Hrvatskim olimpijskim i paraolimpijskim odborom,

gdje sam angažiran kao voditelj i coautor, u kojem ugošćujem u svakoj od za sad 8 emisija, jednog olimpijca i jednog paraolimpijca. To su ljudi i nadljudi koji nas predstavljaju na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokyu 2021. o kojima vrlo malo znamo, osobito njihovu privatnu, rekao bih, ne sportsku stranu i njihove skrivene talente. U podcastu "Na eNtu", u nekih 30-ak minuta, upoznajemo ih kroz razgovor i zadatke koje im zadajemo,a i oni se upoznaju između sebe, dok sam ja klasično smrtno ozbiljan u sportskom duhu. Pozivam sve da ih, nas, podrže, poprate i zaprate svake subote u 17:01 na Allianzovom YouTube kanalu. Unaprijed Hvala. ili na Japanskom: Arigato. Hrvatska.

Foto: Sinja Gerić Sattler

Ne smijemo zaboraviti ni najavljeni projekt s Renom, 'Tvornica Strave'. To će zaista biti Kuća strave? Hoće li biti slična Muzeju torture u Zagrebu? Zanima nas uređenje i što će nas “plašiti” unutra.

To nikako zaboraviti ne smijemo, jer definitivno će to biti nezaboravno iskustvo, kako za sve buduće posjetitelje tako i za nas dvojicu. Makar sam ja zaboravan da je to strava, a srećom Rene nije. U pomanjkanju proizvodnje u našoj domovini, Rene i ja odlučili smo pokrenuti projekt "Tvornica Strave", koju smo smjestili u Radničkoj 27 u objektu br. 17, dobro nam poznate tvornice Katran, gdje obitavam i djelujem skup’ sa svojim 100žerom, zadnjih 12 godina. Ideja je da poput ostalih svjetskih i europskih metropola, Zagreb dobije ovu turističku atrakciju za sve uzraste s i bez pratnje roditelja. Namijenjena je ljubiteljima adrenalina i neizvjesnosti, onima koji žele stravičan doživljaj, kojima ćemo, uz stravičan ambijent i interijer, popraćen stravičnim efektima, i stravičnom pričom o ukletoj Tvornici Strave i stravičnim živim glumcima, podariti stravu u kosti i cijeli organizam. To može biti samo neočekivano, tako da skup’ s njima svima i s Reneom, očekujem, neočekivano, Strava i užas.

Otvorenje se bliži. Znači li to da je su pripreme pri kraju, namješteno sve?

Druga sredina lipnja, nekako je u planu da bude vrijeme otvorenja "Tvornice Strave" imamo još stravično puno posla, ali i stravično dobru ekipu i stravično dobre kooperante koji će pospješiti da pripreme stravičnom brzinom idu prema kraju. Inače podosta stravične scenografije i stravičnih rekvizita je već priređeno i odabrano, a mjesto i ambijent su strava, boli glava. Vjerujem da će Turistička zajednica grada Zagreba prepoznati stravičan potencijal u Tvornici Strave i dati dodatni legitimitet ovoj svjetski poznatoj atrakciji, a i sponzori su dobrodošli u ovu čiču miču stravičnu priču.

Čini se da ste od dolaska Marle samo još zaposleniji. Kako stignete sve organizirati uz novu roditeljsku ulogu?

Veliki dio mog vremena i uspješnog stizanja biti roditelj, isključivo mogu zahvaliti i pripisati Marlinoj majci Alexandri, dragoj partnerici, koja je žena zmaj i organizacijska maherica, snalažljiva, sposobna, brza i efikasna, na svim poljima domaćinstva i roditeljstva. Ja sam spram nje više efi kasno Mario na Kosovo stiže, pošto vučem korijene iz Janjeva, ali pratim i sudjelujem, roditeljstvo s radošću, voljom i talentom , uz nju sam NEW. Što se tiče novih i starih poslovnih pothvata i patenata i organizacije istih, također mogu zahvaliti svom timu "Industrije 5Reković¨: Zlatku Ceraju Ceriću i Snježani Dolenčić i naravno neizostavnoj menadžerici Magdaleni Milin Milić, koji su uz mene i ja uz njih zadnjih 12 godina.

VIDEO>>Petar Grašo i Danijela Martinović prekinuli nakon 24 godine veze