Mario i Marija nakon što su osvojili 71.000 kuna: ''Treba doza inteligencije da bi ljudi razumjeli što se tu događa...'

- Ljudi nisu svjesni da oni vide u biti jedan sat od 24 sata. Na Instagramu dobivam dnevno preko 10-ak, 20-ak poruka podrške gdje ljudi analiziraju svaku osobu i kuže da je to višeslojno, da to nije samo ono prikazano, ali ja kažem - treba neka doza inteligencije da bi ljudi razumjeli što se tu događa, ali to nažalost nije većina Hrvatske - misli Marija