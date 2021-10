Ukrajinka nastupila prvi put nakon rođenja sina: 'Bila sam šokirana, mislila sam da je došlo do zabune'

Nakon 19-godišnje Drnišanke čarobnoga glasa Anatache Filimone Kević Zandamela, izravni ulazak u polufinale zahvaljujući “zlatnom gumbu” Davora Bilmana osvojila je i Ukrajinka Tetiana Kundyk koja je na pozornici “Supertalenta” pokazala nevjerojtano umijeće balansiranja na žici. Njezinu opasnu i riskantnu točku gledatelji i žiri pratili su u nevjerici, a i sama se malo pribojavala te točke jer joj je nastup u “Supertalentu” bio prvi nakon dulje stanke zbog rođenja sina. Dan nakon nastupa, Tetiana nam je otkrila kako izgleda njezin život u cirkusu, kako se nosi s ozljedama, ali i što na sve kaže njezin suprug.

Vaš nastup u “Supertalentu” bio je nevjerojatan. Jeste li očekivali “zlatni gumb”? Kako se osjećate kada su se slegle emocije?

Puno hvala! “Zlatni gumb” bio mi je potpuno iznenađenje, mogu reći da sam na prvu bila šokirana, nisam mogla vjerovati. Čak sam pomislila da je došlo do neke zabune. To je jako veliki uspjeh. Jako sam sretna, čak sam pripremila nekoliko zlatnih konfeta koje sam zajedno sa svojim rednim brojem uokvirila pa sada svaki put kada prođem pokraj tog zida to me podsjeća na uspjeh.

Tko vam je prvi čestitao na izravnom ulasku u polufinale?

Prvi mi je čestitao suprug. Bio je jako sretan i ponosan.

Je li vam on i najveća podrška?

Da, i najveći obožavatelj i najveća podrška. Uvijek me u svemu podržava, pogotovo kada je riječ o nastupima. On je moj najveći obožavatelj, a ja sam njegova najveća obožavateljica budući da je i on hodač po žici, ali malo luđi od mene. On, naime, izvodi riskantne točke na puno većim visinama.

Foto: Privani album

Nastup na “Supertalentu” bio vam je prvi nakon rođenja sina. Jeste li sada ipak malo oprezniji kada se radi o zahtjevnim i riskantnim točkama?

Zbog trudnoće, oporavka, operacije i korone dulje vrijeme nisam trenirala. Trebalo mi je puno vremena, i kave, da se barem malo vratim u formu. Još se vraćam i moram priznati da mi je mnogo teže nego prije trudnoće. Također, bila sam oprezna, ali tako je uvijek, ipak se radi o ekstremnom nastupu.

Kada ste shvatili da imate taj nesvakidašnji talent?

Nikada nisam smatrala da posjedujem talent, već da sam samo dobro utrenirana, ali sada mogu reći da ipak posjedujem talent, balans i gracioznost. Nakon trudnoće mogu reći da je doista zanimljivo da je moje tijelo zapamtilo rutinu.

Ovo vam nije prvi nastup u “Supertalentu”. Prije ste se okušali i u ukrajinskoj inačici showa. Zbog čega ste odlučili doći i u Hrvatsku?

Natjecala sam se u ukrajinskoj verziji “Supertalneta” i još mnogim inačicama. Mislim da sam nastupala u 10 zemalja, tako da mogu reći da imam iskustva. Osim što me drži u formi, psihičkoj i fizičkoj, dobro je imati izazove u životu, a povrh svega doista volim ono što radim. Uvijek kada se popnem na žicu osjećam se sretno.

Što vas je najviše oduševilo u Hrvatskoj?

Nisam baš dugo boravila u Hrvatskoj, ali mogu reći da su ljudi veoma ljubazni, spremni pomoći i doista su jako lijepi.

Radite u cirkusu sa suprugom i sinom. Kako izgleda vaš prosječan radni dan?

Cirkus nije posao već način života. Putujemo svaka 2 do 3 tjedna, a svaki puta moramo podići šator kako bi se pripremili za nastupe i show i tako u krug. Bez obzira na godišnje doba putujemo, živimo u karavanama koje su zapravo kao kuće na kotačima. Živimo normalno, brinemo se o kućanstvu i djetetu. Imamo probe i nastupe, a kada suprug i ja nastupamo u isto vrijeme, dijete nam pripazi netko od kolega. Bitna je rutina i dogovor, a mogu reći da smo mi uspjeli pronaći balans.

Foto: Privani album Zbog zahtjevnih točaka doživjeli ste i neke nezgode i ozljede. Što je bilo najdramatičnije?

Kao što sam već rekla, oduvijek sam veoma oprezna pa nisam imala puno ozljeda, ali kada sam već bila trudna pala sam sa žice i ozlijedila gležanj. Zbog trudnoće nisam smjela uzeti jake tablete pa sam pauzirala od nastupa desetak dana budući da je bol bila vrlo jaka, ali sada je sve dobro, oporavila sam se. Moram reći da je zapravo najgori bio oporavak od carskog reza. Oporavak i trudnoća bili su dugi, osjećala sam se kao da me pregazio kamion, ali ljudsko tijelo je izdržljivo.

Čime biste se bavili da ne radite u cirkusu? Što vas još privlači?

Volim igrati šah, ali znam da od toga nema kruha. Učim klince vještinama i imam kompaniju za iznajmljivanje u Kijevu, ali moram vam priznati da mi je želja ostati u cirkusu i nastupati do sedamdesete. Znam da ću biti stara i da to neće biti nimalo seksi, ali bit će smiješno, ako ništa postat ću komičarka. Iskreno, nikada ne bih odabrala ništa osim cirkusa, to je moj životni poziv.

Kako se pripremate za polufinale? Što pripremate gledateljima?

Puno treniram, vježbam neke nove trikove tako da će idući nastup biti veoma zanimljiv.

Foto: Nova TV

Vjerujete li da će vam nastup u “Supertalentu” donijeti i nove angažmane?

Nadam se da hoće, ne samo nove nego i zanimljive angažmane u budućnosti.

