Mario do emisije 'Ples sa zvijezdama' nije pričao o problemu koji ga je snašao: Bila je i Hitna

Chef Mario Mandarić i njegova plesna partnerica Helena Naletilić sinoć su odlukom gledatelja napustili show "Ples sa zvijezdama". Za svoju izvedbu jivea sinoć su od članova žirija dobili 30 bodova i Mario je dobio pohvalu kako se kod njega vidi veliku napredak u odnosu na početak showa.

- Bilo mi je ovo predivno iskustvo i nisam nikada mislio da ću plesati i nastavit ću plesati na svadbama. Hvala produkciji i Heleni koja me trpjela sve ovo vrijeme i hvala mojoj supruzi Mateji koja mi je najveća podrška od početka - rekao je 31-godišnji chef. Mario je jučer imao problema zbog bolova u koljenu, ali nije o tome pričao sve dok ga voditeljica Tamara Loos nije pitala kako mu je noga.

- Već nekih 7-8 dana me boli, ali ja to kao pravo muško ignoriram pa evo došlo je do toga da se više ne može ignorirat - odgovorio je Mario. Voditeljica ga je pitala je li išao na Hitnu, a Mario je odgovorio: Ma ne, bili su tu i dali su mi injekciju. Svestrani Mario sada nakon ispadanja iz showa će opet imati vremena posvetiti se svojim brojnim hobijima, a jedan od njih je i pilotiranje. U svojoj biografiji ima upisan rad u brojnim svjetski poznatim restoranima, a osvojio je i brojne nagrade za svoj rad.

Mario je poznat i po svom humanitarnom radu u kojem mu se pridružila i supruga i zajedničkim snagama su omogućili gradnju 66 bunara u Africi u selima Ugande. Mladog i talentiranog chefa proslavila je i njegova londonska inicijativa Food waste awareness, koja ga je dovela i na Forbesovu listu 30 najistaknutijih pojedinaca u Europi za 2021. mlađih od 30 godina.

Chef je između dva lockdowna, osmislio projekt pripremanja jela za beskućnike od namirnica koje bi inače završile u smeću. U samo nekoliko mjeseci za beskućnike je osigurano hrane u vrijednosti od dva milijuna kuna i Forbes je primijetio taj uspjeh Marija Mandarića. Projekt je zaživio i danas u jednom londonskom skladištu pretvorenom u kuhinju volonteri redovito kuhaju obroke od hrane koju restorani iz okolice nisu potrošili prethodni dan.

