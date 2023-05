Pjesma koju je Zdravko Čolić odbio Nina Badrić je prihvatila i to je bio veliki hit

Brojni su primjeri u kojima su glazbenici odbili neku pjesmu koju je nakon toga prihvatio netko od njihovih kolega i te pjesme su bile hitovi. Tako je Zdravko Čolić odbio pjesmu "Da se opet tebi vratim', koju je Aleksandra Sara Milutinović napisala za njega i ta je pjesma na kraju završila kod Nine Badrić i postala veliki hit. Autorica ove pjesme je gostujući u jednoj televizijskoj emisiji ispričala što se dogodilo s ovom pjesmom i zašto je Čolić odbio uzeti pjesmu.

- Proslavile su me pjesme koje sam napisala za prvi album Goce Tržan, dok me je na hrvatsko tržište pogurala pjesma 'Da se opet tebi vratim' Nine Badrić. Zanimljivo je da je tu pjesmu trebao pjevati Zdravko Čolić, ali on nije bio zainteresiran pjevati šlagere - izjavila je Aleksandra 2020. godine. Prisjetila se i kako je srela Čolića jednom prilikom u zračnoj luci i tada je pjesma "Da se opet tebi vratim" u izvedbi Nine Badrić već bila veliki hit, a poslije toga se ostvarila i suradnja između Aleksandre i Čolića.

- Pa ovo je hit, ova ti je pjesma postala hit, rekao mi je Čolić. Rekao je samo to i onda se na njegovom sljedećem albumu dogodila pjesma 'Pamuk' koju sam mu napisala. Mislim da što se tiče pjesama, nije kome je namijenjeno, već kome je suđeno. To je neka floskula, ali je tako - izjavila je Aleksandra gostujući u emisiji Šok Tok.

Zdravko Čolić veliki je miljenik publike u Hrvatskoj i nakon pet godina vraća se pred istarsku publiku, 25. kolovoza, i to s posebnim koncertnim programom s kojim je krajem prošle godine oduševio i osvojio publiku u Areni Zagreb, čak dvije večeri zaredom. Naime, uz Čolića, publiku će u pulskom amfiteatru na pozornici dočekati i veliki međunarodni simfonijski orkestar, u sastavu od čak 50 vrhunskih glazbenika, sjajnih instrumentalnih solista, pod ravnanjem dirigenta Fedora Vrtačnika. Upravo ovaj glasoviti dirigent potpisuje i aranžmane posebno za ovu priliku odabranog repertoara.

Kada se spoje jedan od najmoćnijih vokala regionalne glazbene scene i neke od najvećih ljubavnih pjesama otpjevanih na ovim prostorima, poput 'Ti si mi u krvi', 'Produži dalje", 'Gori vatra', 'Ljubav je samo riječ', 'Noć mi te duguje', 'Svadbarskim sokakom' i mnoge druge, praćene magičnim zvukom simfonijskog orkestra, i to na jednom od najljepših koncertnih prostora ovih područja, jasno je da publiku očekuje veličanstvena večer kakva se ne događa često… S obzirom na formu koncerta, pulska Arena će, specijalno za ovu prigodu, biti ispunjena isključivo sjedećim mjestima, zbog čega će sam kapacitet Arene biti ponešto smanjen, što je i svojevrsni podsjetnik za sve generacije koje obožavaju ovog glazbenog velikana, da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme.

