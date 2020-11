Marina pobijedila kao Barry White: 'Mislila sam da će te ova pjesma izmučiti, ali ti si isplivala i razvalila si''

Pobjednica večerašnjeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' je Marina Orsag koja je imala zahtjevnu dvostruku ulogu – utjelovila je Barryja Whitea i Lisu Stansfield u pjesmi ''All around the world''. ''Iznenađena sam. Nisam se nadala pobjedi jer nam žiri uvijek govori da smo fenomenalni, a onda daju četiri boda'', rekla je Marina. Nagradu od 10.000 kuna odlučila je pokloniti udruzi ''Palčić''. ''S obzirom na to da je moj nećak 'palčić', odlučila sam da to bude udruga 'Palčić''', rekla je Marina.

- Predivno si pjevala, pogotovo kao Lisa. Meni je ovo bila sjajna točka'', rekao je Goran Navojec komentiravši Marinin nastup. ''Mislila sam da će te ova pjesma izmučiti, ali ti si isplivala i razvalila si'', kazala je Indira. ''Meni ova pjesma evocira lijepe uspomene i kad si krenula, naježila sam se, što samo znači da si savršeno odradila zadatak'', rekla je Nives.

Fabijan Pavao Medvešek 'uskočio' je u laganu odjeću i pjevao poput atraktivne pjevačice Dua Lipa. ''Bilo je izuzetno zabavno. Barataš pozornicom i ovom i kazališnom'', rekao je Igor. ''Gledala sam taj nastup, bio je na MTV Award i apsolutno je identičan, samo što se Dua Lipa malo popiknula, a ti nisi, tako da vodiš 1:0'', rekla je Indira. ''Vidljivo je da pristupaš vrlo odlučno i predano svakom zadatku'', komentirala je Nives. ''Prepoznao sam u tebi senzualnost i Dua Lipa je negdje duboko u tebi, a to smo večeras vidjeli'', kazao mu je Goran.

Lu Jakelić nakon genijalne izvedbe Severine večeras je bila Antonio iz Los Del Rio s gostom iznenađenja Goranom Navojcem koji je utjelovio Rafaela. Njih su nas dvoje svojom izvedbom pjesme ''Macarena'' vratili u vesele ’90-e. ''On je veći štreber od mene. Naučio je tekst prije mene, naučio je i te silne pokrete kukovima'', rekla je Lu. ''Bila si sjajna kao i uvijek'', komentirala je Nives.

Lana Klingor Mihić ponovno je obukla muško odijelo, ovoga puta kao Patrick Hernandez. ''Ovo je bilo jako zabavno. Pristupila si tome izuzetno ozbiljno. Nisi se trudila biti nešto previše zabavna i zato si ispala jako zabavna. Zato je to bilo onako kako je trebalo biti. Pjevala si odlično kao uvijek'', komentirao je Igor dodavši da ga je Lana svojom izvedbom vratila u mladost.

Maria Valentića gledali smo kao Matu Mišu Kovača u video spotu pjesme ''Sutra mi sude''. ''Mišo, hvala vam na divnoj pjesmi i izvedbi, mirisu Mediterana ovdje u studiju. Najviše vam hvala zbog ove ruke koja nije mogla ući u džep, ta jedna hamletovska dilema je nešto oko čega se može graditi cijela karijera'', rekao je Goran primijetivši da je Mario u nastupu oponašao detalj s rukom iz spota. ''Ovaj Mišo mi je bio fantastičan i osjetio se taj paćenički žar'', istaknula je Nives. ''Pogodio si svaki njegov pokret, mimiku'', kazala je Indira.

Neda Parmać pretvorila se u energičnog Davora Gobca iz Psihomodo popa. ''Izgledala si kao Gobac, pjevala kao Gobac, njegovu energiju prenijela na nas'', rekao je Igor. Nives je kazala da ju je sve kod ove izvedbe očaralo i da je Nada nastup odradila savršeno. ''Jako mi se svidjelo što nemaš jaku masku, ali ono što imaš na sebi samo si iskoristila kao malu odskočnu dasku i postala si Davor Gobac. Ti si napravila savršenu, briljantnu imitaciju, pa i glasovno'', rekao je Goran.

Marko Braić pjevao je pjesmu ''Finesse'' utjelovivši američkog pjevača Brunu Marsa. ''S lakoćom si otplesao ne baš laganu koreografiju. Obratio si pažnju na razne detalje, Mislim da si napravio jedan od težih nastupa večeras'', riječi su kojima se Goran osvrnuo na Markov večerašnji nastup. ''Kod tebe bi me iznenadio katastrofalan nastup. Ovo je nastup dostojan nivoa koji si pokazao i u nastupima do sada'', komentirao je Igor. ''Ti si multitalent, pa i kad pričamo o pjevanju ti pjevaš s velikom lakoćom'', rekla je Indira.

Siniša Ružić transformirao se u vrckavu Shirley Bassey s pjesmom ''Big spender''. ''Bio si moćan, bombastičan, prodoran i srčan. Daješ nam najbolji show ikada. Ti si najbolji glumac na svijetu koji najbolje iznosi ženske uloge'', rekla je Indira. ''Da je glavni cilj ovog showa nasmijati publiku, ti bi bio kralj, odnosno kraljica i u tome si vrh'', kazao je Igor. ''Ovo je najbolje što si do sad ponudio'', zaključila je Nives.

U sljedećoj epizodi Marka Braića gledat ćemo kao Massima, a Lu Jakelić kao Billie Eilish. Lana Klingor Mihić gljivu je zamolila neke novije note, a slučajnim odabirom gljiva joj je izbacila Culture Beat. Sinišu Ružića gledat ćemo u dvostrukoj ulozi kao Željka Bebeka i Jasnu Zlokić, dok će Fabijan Pavao Medvešek utjeloviti Franka Sinatru. Mario Valentić transformirat će se u indijsku pjevačicu Alku Yagnik. Neda Parmać opet se pretvara u muškarca, ovoga puta u Willa Smitha, a Marina Orsag transformirat će se u Borisa Novkovića i pjevati s gostom iznenađenja.