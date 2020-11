Favorit TLZP-a: 'Mama prati moj rad i sve priča mojim sestrama koje žive izvan Hrvatske'

U omiljenom formatu Nove TV “Tvoje lice zvuči poznato” gledali smo ga u ludim transformacijama koje su mu prisvojile status favorita među vjernim gledateljima. Glumac Fabijan Pavao Medvešek u emisiji je prvu pobjedu odnio kao Freddie Mercury, ali bio je on i Beyonce i Claudia Beni... – Svaka transformacija donosi potpuno novi zadatak, nekad teži, nekad lakši, no do same izvedbe ne možeš ni zamisliti kako će to izgledati ne kraju. Freddie je transformacija koju ću cijeli život pamtiti jer je on apsolutna legenda, a svi su dobro prihvatili moj rad na toj ulozi – kaže nam Fabijan, napominjući da ne može izdvojiti nikoga od kandidata.

Foto: Nova TV

– Svi su imali transformacije u kojima se nije znalo je li prava osoba došla među nas ili je netko glumi. Kada se to dogodi, to je poseban osjećaj. Ne želim nikoga izdvojiti, mislim da su svi napravili apsolutno fantastičan posao – hvali kolege s kojima je snimao epizode od ranog jutra. – Na početku bilo mi je malo teže ući u takav ranojutarnji ritam, međutim sada sam se toliko naviknuo, počeo sam više cijeniti jutro i spoznao sam koliko toga možeš napraviti samo kad se (malo) ranije ustaneš. Kad se budiš u 5, tvoj je cijeli svijet ha ha – smije se 27-godišnjak kojeg smo gledali u ulozi Bože u seriji “Na granici”, a sada ga u “Dar Maru” gledamo sa Ksenijom Pajić i Rokom Sikavicom.

– Moram priznati da mi je Branko jako zabavna uloga i da non-stop dodajem nešto svojem liku i tekstu koji govorim. Božo je bio slučaj za sebe, no to je isto bilo zabavno – komentira Medvešek, koji je inače član ansambla zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, a potom nam otkriva preferira li uloge zlikovaca, pozitivaca, humoristične ili možda dramske. – Uloge u kojima se lako mogu igrati i koje mi dopuštaju da ih odvedem kamo god želim. Sada jedva čekam neki dobar film – priznaje ambicije sin poznatog kazališnog redatelja i glumca Renea Medvešeka koji, otkriva nam, oca ne viđa često.

Foto: Nova TV

– Slabo se vidimo, nažalost, a i kad se vidimo, razgovaramo o svačemu, no mama jako prati moj rad i komentira i to me jako veseli jer prenosi sve i mojim sestrama koje žive izvan Hrvatske i nemaju mogućnost pratiti moj rad – kaže Fabijan Pavao, kojem nedostaje i pozornica matičnog kazališta. U njemu, naime, igra u mjuziklu “Jesus Christ Superstar”, čiju glazbu potpisuje legendarni Andrew Lloyd Webber. – Jesus Christ Superstar svemirska je predstava u Komediji i jedva čekam da ponovno igramo – priželjkuje Medvešek, koji je odigrao i uloge u mjuziklima “Mamma Mia!”, “Zaljubljeni Shakespeare”, “Evita”, “Aida”...

Međutim, za njega gluma nije bila jedini izbor karijere. Svojedobno je izjavio da je htio biti pilot, ali to se nije obistinilo. – Htio sam biti i glazbenik i još uvijek to želim, vidjet ćemo što mi budućnost nosi – spreman je razmotriti opcije Fabijan Pavao, koji je u nedavnom intervjuu rekao da se sada tek ponekad nalazi s bendom Free Ride te da sviraju zbog uspomena. Ističe da ne bi nigdje bio bez podrške djevojke Karle. S njom je, naime, već deset godina i odlično se slažu, a otkrio nam je čime se njegova bolja polovica bavi.

– Studira produkciju i završila je francuski i fonetiku. Oprostila mi je što me nikad nema doma – priznaje kroza smijeh svestrani glumac i dodaje da mu je uz majku djevojka najveća kritičarka, jer uvijek mu kaže točno onako kako je i zbog toga je jako cijeni.

Foto: Instagram

Premda ima gust raspored, tijekom karantene ipak je “stao na loptu” od obveza. – To je dosta dobro utjecalo jer se sve umirilo i oslobodilo se vrijeme za stvari koje inače nikad ne stignemo. Treba iskoristiti sve što ti život donosi – poručuje favorit showa, koji će u idućoj epizodi postati britanska pop-zvijezda Dua Lipa. U prošloj je utjelovio rokera Jona Bon Jovija iz 80-ih godina s pjesmom “You give a love a bad name” i zaradio brojne komplimente žirija.

– Donio si odličnu atmosferu u kojoj curice vrište, ti se bacaš na koljena i samo se bojim da se ne uživiš previše u ovu ulogu i odeš na turneju – rekla mu je pjevačica Indira, a Goran Navojec izdvojio je zanimljiv detalj u vezi njegova outfita: “Imao si crne čizme, a u spotu su one bile crvene, ali sve ostalo bilo je kao u spotu, ako ne i puno, puno bolje”, na što je Fabijan odgovorio da je dobio crvene čizme, ali, nažalost, u njih nije stao. Za sve transformacije, neupitno, potrebna je dobra kondicija jer neki iziskuju puno skakanja i manevriranja. Podsjetimo, ranije je pobijedio u showu kao pjevač Freddie Mercury iz legendarne grupe Queen, a pobjedu mu je donio i duet “Perfect” Britanca Eda Sheerana i opernog pjevača Andree Bocellija. Kako bi utjelovio uspješnog riđokosog pjevača, Fabijan je morao depilirati ruke da bi mu nacrtali sve njegove tetovaže, a morao je nositi i plave leće. – Moram priznati da mislim da je maska odigrala puno toga u prvoj i u drugoj pobjedi – rekao je skromno u intervjuu poslije epizode voditeljici Miji Kovačić. Nas je zanimalo kako održava liniju i pribjegava li posebnim ritualima pri buđenju ili prije spavanja. – Ma koju liniju? Ja samo vodim utrku sa svojom prehranom jer toliko volim jesti i da se ne krećem, davno bih bio velik k’o Cibona – zaključuje nasmijano za kraj glumac.