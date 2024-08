Marijana Perinić: Muško-ženski odnosi zahvalno su podneblje za vječnu tragikomediju

Nakon zamijećenih uspjeha u stand-up comedy nastupima i imitaciji bivše predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović te četiri rasprodane knjige, Marijana Perinić, spisateljica, voditeljica i komičarka objavila je novu, petu knjigu, introspektivan, lako čitljiv i duhovit vodič kroz partnerske odnose "Sve što su mi prešutjeli o muškarcima i ženama". Kako naslov knjige sugerira, Marijana je, pišući knjigu o muškarcima, ženama, vezama, prijateljstvima, ali i o nama, Hrvatima pisala o vlastitim iskustvima te o iskustvima svojih prijatelja, poznanika, kolega, roditelja, baka i djedova, o iskustvima generacija onih prije nas koja su utkana u nesvjesno tkivo partnerskih odnosa i prijateljstava koje stvaramo u vlastitim životima. Knjiga se može nabaviti na: www.nova-knjiga.com, a Marijana nam je kazala nešto više o njoj.

Kako ste došli na ideju za pisanje ove knjige?

Muško-ženskim odnosima bavim se gotovo cijeli svoj život, i to još kroz svoj stand-up comedy show "Štiklom u mozak, loptom u dupe" koji sam godinama vodila i organizirala i koji je bio jedini redovan show specijaliziran na temu muškaraca i žena u cijeloj regiji. Potom tu je i dugogodišnji talk-show "Ženska priča" na kojem često tematiziram muško-ženske odnose i pokušavam dobiti mišljenja i iskustva eminentnih javnih osoba s naše estrade. Tako da je bilo samo pitanje vremena kada ću konačno prenijeti na papir i ukoričiti sva ta svoja saznanja, ludorije i životne mudrolije u jednu lijepu ljetnu knjigu. Mogla bih slobodno reći da su muško- ženski odnosi izuzetno zahvalno podneblje za vječnu tragikomediju, a meni je možda i životna zadaća da po ovoj temi stalno rudarim i kopam pa tako uveseljavam te na suptilan način i pomažem ljudima koji me rado čitaju.

Kako ste birali teme za vodič, koliko ste dugo pisali knjigu?

Knjiga je nastajala laganini, nekih godinu i pol dana, a teme su sve one koje se neumorno vrte na kavama, pivima poslije posla, večerama, druženjima, i to među boljim i gorim polovicama. Podijeljena je na poglavlja: o muškarcima, ženama, muškarcima i ženama, radu na sebi i za sebe te završava u komičarskom tonu – o nama Hrvatima. Pa tako pišem o temama: "Što je to ženama na muškarcima toliko seksi?; Kako mi žene ne želimo da nam se udvarate?; Kako vezi prekida običan Papak, a kako pravi Frajer? Vrste muškaraca na plaži...", no da ne biste mislili da ne dajem perspektivu i iz suprotnog tabora, pišem i o muškim jadima i mukama pa je tako primjerice čitateljicama posebno draga priča: "Što to muškarci ne vole kod nas žena?" Tematiziram prekide, muško-ženska i žensko-ženska prijateljstva, Tinder, ljubav, te ono pitanje od milijun dolara: "Zašto ne možemo birati u koga ćemo se zaljubiti?" U svakom slučaju u svojim tekstovima ne preferiram nijednu stranu, ne podilazim ni muškarcima ni ženama, a bome ih i ne uzdižem u nebesa, već ih podjednako trančiram, kritiziram, analiziram i zasigurno zezam, jer kada u priču uneseš humor koji ne štedi nijednu stranu, tada razoružaš čitatelja i oduzmeš mu i najmanju mogućnost za ljutnju. Ljudi koji se vole šaliti na svoj račun su jedina publika koja me zanima i od koje ću uvijek poslušati i savjet i kritiku.

Možete li nam onda otkriti koje su to najvažnije stvari koje su vam prešutjeli?

Volim reći da je ovaj vodič terenska nastava, i tko ga preživi, pričat će. U njemu možete pročitati sve ono što nas po pitanju ljubavnih odnosa nisu učili u školi, a svakako nam o tome nisu pričale naše bake, mame, starije sestre, jer je bilo sramotno ili po njihovu mišljenju nepotrebno ili jednostavno nije bilo društveno prihvatljivo da se o tome razglaba pa smo se kroz život morali sami koprcati i u konačnici naučiti, ali se usput i stotinu puta bolno opeći. Kako je Zoran Šprajc napisao recenziju, voljela bih njega citirati jer on možda najbolje objašnjava sukus same knjige: "Bilo bi mnogo bolje da je Marijana ovaj vodič za muškarce i žene i njihove odnose napisala prije 30 godina. Uštedjelo bi mi dosta vremena, truda i živaca i grčeva u želucu da sam u mladim danima imao ovu knjižicu s uputama za pristup ženskom spolu. I rodu. Ali, rode moj muški, morali smo se tada sami snalaziti i učiti na svojoj koži da žene nisu tambura, nego harfa po čijim strunama valja nježno i oprezno prelaziti. Tako da će mladima danas s ovom kajdankom biti puno lakše zasvirati željenu melodiju nego što je to nekad bilo nama, a nama starijima dobro će doći da se podsjetimo kako bismo svojim suprugama i partnericama tu melodiju trebali možda malo češće svirati. I češće se zajedno smijati. A ova je knjiga upravo tome namijenjena.

Kakvi su prvi komentari čitatelja? Jeste li nekima i pomogli?

Interesantno je koliko se muškaraca javlja da je pročitalo knjigu, što uistinu nisam očekivala, a komentari su i više nego pozitivni, uglavnom u stilu: "Znaš što, sve si pogodila, i to u sridu… ili nemam ti što zamjeriti, sve je živa istina… ili hvala ti puno, sada konačno znam što vi žene zapravo hoćete…." Tako da mi to puno znači. Žene standardno više čitaju od muškaraca, i njihovi komentari su uglavnom da sam ih ili dobro nasmijala ili motivirala da nešto poduzmu ili konačno promijene u svojim životima. Tako da u svakom slučaju, moje srce je na mjestu.

Je li već u planu i nova knjiga? O čemu ćete pisati?

Kako je svaka moja knjiga drukčija, iduća o kojoj već razmišljam je povijesni roman. Roman je puno teže, ali i ljepše pisati. Zahtijeva puno samodiscipline, truda, volje, dosljednosti, a da ne kažem da si mjesecima izoliran od vanjskog svijeta, ali nikada usamljen jer se družiš sa svojim imaginarnim likovima koji te voze u neke paralelne svjetove, koji su samo tebi stvarni. Kako sam ovo ljeto bila dva tjedna u Zadru, i opetovano se zaljubila u Trg Petra Zoranića, znam da ću tamo smjestiti radnju. Bit će to povijesno-obiteljski roman, s elementima propitivanja stvarnih životnih vrijednosti. No bit će tu i romantike, jer kako bi to bilo da u priču ne provučem muško-ženske odnose?

