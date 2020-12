Marijana Mikulić otkrila da je dvogodišnjem sinu odlučila promijeniti ime

Glumica Marijana Mikulić na društvenim je mrežama otkrila da je njezin sin Jakov ljetos dobio novo ime. Naime, roditelji su zaključili da bi mu dobro pristajalo ime Stipe.

''Danas naš Ćipa ima imendan. Naime, konstatirali smo ljetos da bi našem Jakovu zapravo dobro pristajalo ime Stipe, a nadimak bi bio Ćipa. I tako ga sad zovemo stalno Ćipa. Nek je sretan imendan i svima koji nose ime Stjepan, Stipe, Kruno, Vjenco'' napsiala je Marijana na društvenim mrežama.

Podsjetimo, glumica je nedavno na društvenim je mrežama podijelila svoja razmišljanja o situaciji koju prolaze mnoge majke. Riječ je naime o 'mom-shamingu', ili , kako tvrde stručnjaci to su majke koje zlostavljaju druge majke zbog njihovog načina odgoja djece. Ponekad je to suptilno, a nekad čak i doista agresivno. Mnoge žene već su proživjele slična iskustva, a Marijana je odlučila podijeliti što se njoj dogodilo.

"Sinoć me 'mamšejmala' osoba koju smatram dobrom prijateljicom. Ne želim sada o tome na koji način, jer nemam potrebu ja nju sada analizirati javno, vjerujem da ona ne zna bolje i da je zato rekla što je rekla. " započela je Marijana i nastavila "Ali toliko me povrijedila, kao žena ženi, majka majci, prijateljica na kraju krajeva... Zašto imamo potrebu prozivati, nabijati komplekse, osjećaj manje vrijednosti?? Jedna žena, koja zna koliko je teško danas biti majka (više djece), i usto raditi, pokušavati ostvariti svoje neke snove, a usto htjeti biti majka koja je uvijek tu za svoju djecu, majka koja kuha, majka koja čita priče prije spavanja, majka koja dolazi na školske priredbe u zgusnutom rasporedu u kojem jedva stigne na wc " dodala je glumica te se zapitala zbog čega netko tako nešto radi.

"Kakva je to potreba? Otkud dolazi? Jel se nakon nabijanja kompleksa nekome, stvaranja osjećaja manje vrijednosti, ta osoba onda osjeća dobro pa zato to radi? (ja se osjećam grozno kada nekom kažem nesto što ga povrijedi) Ne znam je li se lošije osjećam zbog toga što je ona rekla, ili zbog toga što sam dopustila da me to tako pogodi. A pogodilo me jako.. Daj prestanimo govoriti jedne drugima stvari koje će činiti da se žene, majke, osjećaju loše kao žene i majke. Ako nemamo nešto lijepo i motivirajuće reći, to je u redu, mozemo i ne reći nista. Sve se mi trudimo i radimo kako mislimo i možemo najbolje, ne mora me nitko tapšati po ramenu za to, ali ne treba mi ni netko da upire prstom u moje pogreške" zaključila je.