Marijana Batinić pokazala lice prepuno akni: 'Dvije godine sam se borila s bakterijom'

Iako se razmišljala hoće li javno podijeliti ove fotografije, voditeljica Marijana Batinić odlučila je svima pokazati da je i sama nekad muku mučila s aknama.

"Cijeli dan se mislim hoću li podijeliti ovu sliku s vama, nisam to planirala, niti me to netko tražio, ali cijeli dan razmišljam o tome koliko sretnici koji nikad nisu imali ovakvih problema ne znaju kakve posljedice na psihu ostavljaju akne i ekcemi", započela je Marijana.

Foto: Screenshot

Njena borba s aknama trajala je dvije godine nakon što je u Kostarici pokupila bakteriju. Zbog svega je dvije godine provela prekrivajući svoje lice i frustracije.

Foto: Screenshot

"Mijenjala terapije, mijenjala dermatologe, pomoglo mi je na kraju izrazito bolno i redovno čišćenje lica, čišćenje organizma iznutra i medicinska kozmetika... Suosjećam sa svima koju muku muče s problematičnom kožom koja je itekako povezana s našim mentalnim zdravljem... Dijelim svoje iskustvo ako mogu nekom pomoći", navela je.

Foto: Screenshot

Danas ima potpuno čisto lice, a do toga ju je dovela, kako sama kaže, ustrajnost.

"Jako pazim na njegu, često idem na tretmane i pomno biram proizvode koje koristim. I danas me, gotovo deset godina nakon, kad se slučajno počešem po licu ulovi panični strah i jurim pred ogledalo", zaključila je voditeljica.

