Marijana Batinić objavila fotku sa zgodnim chefom pa poručila: 'Tko nas ne zna, skupo bi nas platio'

Voditeljica Marijana Batinić na svom je Instagram profilu objavila fotografiju sa splitskim chefom Ivanom Pažaninom. Na fotografiji njih dvoje poziraju za selfie, a Pažanin nosi naočale. „Tko nas ne zna, skupo bi nas platio", napisala je voditeljica u opisu, a u hashtagovima je naglasila da su imali poslovni sastanak. "Brzo bi tražili povrat novca", odgovorio je Pažanin u šali.

U komentarima su im njihovi pratitelji dijelili komplimente. "Sviđa mi se", jedan je od komentara. "A što ste šesni", poručili su im, a dodavali su i emotikone srca.

Podsjetimo, Pažanin je već nekoliko godina u žiriju popularnog kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj', a kako je najavljeno u novoj, devetoj sezoni showa voditeljsku palicu bi trebala preuzeti Marijana Batinić. – Radujem se novoj ulozi. Gledateljima je to jedna od omiljenih emisija, kao i mom suprugu te kćeri. Inače, među najdražim voditeljskim angažmanima su mi upravo ovakvi formati i sigurna sam da ću uživati u društvu kulinarskih virtuoza. Imam osjećaj da ćemo na snimanjima učiti jedni od drugih. Kandidati koji dolaze su kulinarski potkovani, a i ja imam iskustva u kuhinji, tako da me raduje razmjena informacija, pa i gastronomskih tajni. A tu su i Klemenčić, Pažanin i Špiček – tri kulinarska znalca, odavno uspješno realizirani u svojim područjima te itekako iskusni kad je u pitanju rad pred kamerom. Pažanin mi je prijatelj, imamo tu splitsku vezu, sa Špičekom sam surađivala na nekim kulinarskim radionicama, a Željku sam upoznala i ima divnu energiju. Nadam se da će me toplo primiti u svoj krug strogoće, sarkazma, velikog znanja, ali i iskrene želje da kandidate nešto nauče i u njima probude prave kuhare – izjavila je Marijana ranije. Dodajmo da je do sada ovu emisiju vodila Doris Pinčić, a potom i Domagoj Jakopović Ribafish.

