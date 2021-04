Marija Husar Rimac: Moj sin Ivan izmolio je svog brata Niku. Čežnje našeg srca su se ispunile!

Pjevačica Marija Husar Rimac (45) jedna je od onih koji rado ističu svoju vjeru i dijele s prijateljima i obožavateljima savjete kako im vjerovanje pomaže u svakodnevnom životu i olakšava čak i najteže situacije. Stoga, kada je saznala da će postati majka u petom desetljeću prvo je zahvalila Bogu što joj je uslišao molitve:

-Mogu samo reći da je to Božje čudo! No, možda ima nešto i u tome da se ovakve lijepe stvari dogode kada se čovjek opusti i ne razmišlja. Naš sin Ivan je već dulje želio brata. Posljednji put je to rekao kada smo bili u Međugorju na dočeku Nove 2020. Ondje žive Ivanove krsne kume i mi gotovo svaku novu godinu ondje dočekamo. -ispričala je Marija još prošle godine. Ove su godine zagrebačka pjevačica i njezin suprug Vjekoslav Rimac dočekali prve blagdane učetvero, a uoči poroda objavila je na svom Instagramu profilu i molitvu:

-Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu mome Spasitelju što pogleda na neznatnost službenici svoje Od sad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom jer velika mi djela učini Svesilni Sveto je ime Njegovo! Od koljena do koljena dobrota je Njegova nad onima što se Njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice, umišljene,a uzvisi neznatne Gladne napuni dobrima,a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svojega, kako obeća ocima našim spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka -napisala je pjevačica.

Nedavno je pričala i detalje o tome kako je na svijet donijela dječaka Niku. Kazala je da je brata zapravo izmolio njezin sinčić Ivan:

'Ja sam mu tad rekla: 'I ja bih isto htjela jednog bracu, moli se, Bog najviše uslišava dječje molitve'. I eto to se i dogodilo. Stvarno smo se puno molili i predavali Bogu. Ja i moj suprug Vjeko uvijek kažemo: 'Neka bude božja volja, sve ćemo prihvatiti'. A čežnje našeg srca su se ispunile', priznaje glazbenica koja posljednja dva mjeseca uživa s tri najvažnija muškarca u svom životu.

Jasmila Žbanić u utrci za Oscar