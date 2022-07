Marica iz 'Života na vagi': Pitate me koliko kg sada imam, slika uvijek govori više od riječi

Marica Korolija bivša je natjecateljica showa "Život na vagi" koja je u show ušla s nešto više od 134 kilograma, a iz showa je izašla s 99,5 kilograma. Nakon showa je izgubila još 18 kilograma, a Marica je sada objavila neke fotografije na Instagramu i napisala kako je pratitelji često pitaju koliko kilograma ima sada. Objasnila je kako se nosi s izazovima i uspijeva li održavati svoju kilaži.

- Pitate me često koliko sad imam kila, koliko sam se udebljala, kako je sad vani.. Slika uvijek govori više od riječi pa...Svaki dan je borba ali imam tu ljude oko sebe koji su uz mene kad sam jaka a i kad sam slaba - počela je Marica i nastavila:

- Najviše hvala @nutricionistmartinalinaric jer bez njene prehrane bih dan danas lutala, @melijugo0630 @happystep2020 koja me primila natrag nakon mojih lutanja po online treninzima (ja još uvijek nisam karakter sama odraditi vrhunski trening) pa je ona tu i stalno mi visi nad vratom. @ivabd_psiholog koja mi samo jednu riječ kaže i znam opet sve što i kako dalje. Isto tako tu je i ekipa sa treninga Bruno, @natalija.t.k , @stubicarsandra , @carica.ines i @sinikbingula bez kojih bi ovaj put bio mnogo teži. Odgovorila je i na još jedno pitanje koje joj često pristiže u inbox.

- Uvijek me pitate za kožu i stvarno je tako kako je. Nešto sreća ali i puno puno rada na treningu da bi to bilo kako je. Upravo zato i jesam stavila sliku nakon treninga jer tako uvijek izgledam. Zaključak : padamo svi ali bitno je ne past do kraja nego obrisat koljena i nastaviti gdje smo stali - poručila je Marica.