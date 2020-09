Mariah Carey otkriva strašne detalje iz djetinjstva: 'Sestra me pokušala prodati svodniku'

Glazbena diva Mariah Carey u novim je memoarima otkrila sve o traumama iz djetinjstva koje pripisuje starijoj braći i sestrama, uključujući navode da ju je sestra Alison pokušala prodati makrou.

U odlomku iz svoje nove knjige "Značenje Mariah Carey" 50-godišnja diva o svojoj sestri Allison kaže: "Kad sam imala 12 godina, moja me sestra drogirala valijumom, ponudila mi ružičasti nokat pun kokaina i nanijela mi opekline trećeg stupnja i pokušala me prodati svodniku".

U razgovoru za 'The Oprah', Oprah Winfrey je s pjevačicom razgovarala o tome zašto su se njezina braća i sestre, sestra Allison (57) i brat Morgan (60), koje je opisala kao 'izuzetno nasilne', prema njoj ponašala tako.

"Mi se zapravo i ne poznajemo, i u tome je stvar. Nismo odrasli zajedno, ali jesmo. Oni su bili na svojim nekim putovanjima i do trenutka kad sam stigala na svijet, po mom mišljenju, oni su već bili oštećeni. Pala sam u ovaj svijet i doslovno sam se osjećala kao 'outsider' među vlastitom obitelji", priznala je Mariah.

Dodala je da su njezina braća i sestre "oduvijek mislili da je njezin život bio lak i uvijek tražili brzu shemu bogaćenja". U razgovoru s Winfrey, mama dvoje djece je rekla da je njezin odnos s majkom i dalje zategnut.

"Mislim da je zaista težak posao biti majka ... doslovno pokušavam učiniti život svoje djece nevjerojatnim. Ali svi mi griješimo... Uvijek sam se osjećala prljavo, nisam se osjećao sigurno jer me je majka uvijek ostavljala s ljudima s kojima se nisam osjećala sigurno", priznala je. U svojoj knjizi Carey napominje da je jedan od njezinih ciljeva bio " konačno emancipirati tu uplašenu djevojčicu u meni".

"Vrijeme je da joj dam glas i pustim je da ispriča svoju priču onako kako ju je doživjela", rekla je.

"Značenje Mariah Carey" izlazi 29. rujna, dok će 2. listopada objaviti novi album pod nazivom 'The Rarities'. Allison je već ranije govorila o njihovom krhkom djetinjstvu, kada je tvrdila da ju je majka natjerala da uđe u automobil pedofila kako bi je mogao zlostavljati.

"Ostala sam u autu dok me nije pokušao natjerati da ga dodirnem. Tada sam pokušala izaći. Tada mi to nije padalo na pamet, ona je bila moja majka. To je tražila od mene i ja ću to učiniti", priznala je sestra Alison. U međuvremenu, 2016. godine, Mariahin brat napao je na pop divu, nazvavši je sebičnom jer je napustila njihovu sestru nakon što je uhićena zbog prostitucije.