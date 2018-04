Mama farmera Daria oduševila buduće 'snahe'

Ljubav samo što nije pokucala na vrata 'šumskog čovjeka', farmera 'Ljubav je na selu', Hrvoja Gregurića. Njegove djevojke Sandra Škrinjar, Tanja Mamić i Lana Kovač nisu bile ni svjesne koliko je Hrvoje uložio truda ne bi li ih dočekao na što romantičniji način. 'Cure će imati najskromniji doček od svih djevojaka, ali mama mi je pomogla i kuća je picikato!', kazao je Hrvoje nestrpljivo očekujući svoje dame.

U Svetom Petru Čvrstec Dario se pripremao za svoje cure, kao i njegova mama.

Cure su putem do njegove farme komentirale da ne bi voljele živjeti sa svekrvom. 'Nije mi problem što Dario do sada nikad nije imao curu, Bože moj, to je sve za ljude!', komentirala je Nadin Darijev ljubavni život.

Ivoni je putem do Darijeve farme pozlilo od puta pa su nastavili nakon kraće stanke. 'Bolje da je izašlo van nego ostalo unutra!', smijala se Ivona.

Hrvojeve djevojke stigle su s Marijanom u autu, a on ih je dočekao s rakijom kako bi ublažio njihov prvi susret – s blatom!

I dok su se neke, kao Lana, pripremile na blato, druge su hodale u štiklama te nasmijale i Hrvoja i voditeljicu, koja je komentirala da nije još vidio koliko su stvari sa sobom ponijele. 'Ma na koliko ste vi došle kod mene!?', smijao se Hrvoje noseći teške kofere.

Cure su ostale ugodno iznenađene kada im je Hrvoje predao bukete cica-maca i agacijine kore, po koje je morao ići čamcem.

'Jako me iznenadio, naročito zato što je kreativan!', otkrila je Lana.

U Dubrovniku je svoje dame dočekao Miljenko. 'Jako su se lijepo sredile, kao da idu van, a ne autobusom do Dubrovnika', kratko je komentirao najstariji farmer.

Njegove dame imale su komentare jedna na drugu.

'Živahna gospođa, voli da sve bude po njenome, no ja s tim nemam problema, ja sa svim tim mogu izaći na kraj', kazala je Margita o Mari.

I dok je Miljenko useljavao svoje djevojke u Čibači, kraj Dubrovnika, Dariju su na farmu stigle njegove cure, koje je dočekao s buketićima cvijeća, ali i s mamom.

Nakon prvog susreta Darijeva mama je zaključila da joj se najviše svidjela Ivona jer je slična njoj, no pohvalila je i ostale djevojke nakon što im je svima redom pregledala dužinu noktiju te zaključila da je dužina dobra za selo.

'Čim smo došle, kao da je znam sto godina, odlična je žena!', rekla je Ivona.

Kako su se ostale cure snašle na farmerskim imanjima i kako je protekao prvi susret, ne propustite pogledati sutra od 20 sati na RTL-u.