Maja Šuput: ' Tužno mi je da sam u stresu u ovakvom periodu svog života'

Pjevačica Maja Šuput rodit će dva mjeseca, no ne miruje nego priprema brojne projekte. Priprema dječju kazališnu predstavu, a u posljednjim danima trudnoće planira snimiti i novi videospot. No, najveći uspjeh joj je što će dobiti dijete.

- To je daleko najveći uspjeh! Karijera je bila sjajna, udala sam se i to lijepo, imam zdravu obitelj, prijatelje... Napraviti dijete je van svake pameti koliko je to veliko za mene. Bilo je tu svega prošle godine, kazala je za In Magazin i komentirala putovanje u Dubai sa suprugom Nenadom Tatarinovim krajem prošle godine.

- Kad odeš na sunce na 30 stupnjeva i u Dubai, teško da ti može biti loše. Otputovali smo nakon toliko vremena neizlaska iz zemlje, što je za mene nepojmljivo. Ja kada sam vidjela aerodrom, ja sam mislila da sam na Marsu. Ozbiljno. Mislila sam da mi se ukazala Gospa kada me žena tražila putovnicu. Beba je dobila super-potrebni D vitamin o kojem sam stalno čitala i kojeg sad uzimam drugačije pa nije baš isto kada dođeš na sunce. I to nam je bilo posljednje putovanje udvoje, rekla je Maja i osvrnula se na činjenicu kako je svima teško proteklih mjeseci.

- Covid sam zaboravila onog trena kad sam postala trudna jer sam u glavi dobila super-moći. Promislila sam samo "daj, kakav covid, ja nosim bebu". Ja sam sebi superheroj! Ja sam sebi Batman, Spiderman, Supwewoman i sve, to je beba! Protiv potresa si ne mogu pomoći, to je jednostavno kao i svi. Gdje sam god pitala i s kime god pričam, svi imaju ptsp. Malo mi je problem sada jer se ja jako trzam i na najmanje podrhtavanje. Tužno mi je da sam u stresu u ovakvom periodu svog života. Zbog djeteta, ne zbog mene. A opet, ne možeš si pomoći. Ja sam i dalje čovjek od krvi i mesa koji se toga boji, kao vjerojatno i svi. Ljudi pričaju da živim u novoj zgradi i da se ne moram bojati, ali to me nije briga kada me strah i dalje, rekla je Maja.