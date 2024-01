Tko je starija kći Akija Rahimovskog? Ne voli se pojavljivati u javnosti, baš kao ni njena majka

Svi se sjećamo legendarnog frontmena grupe Parni valjak, pokojnog Akija Rahimovskog koji nas je napustio 22. siječnja 2022. godine u 67. godini života. Glazbenik je rođen u Srbiji, točnije u Nišu, 5. lipnja 1955. godine. To je bio grad njegova odrastanja, ali svakako ne i jedino mjesto u kojem se igrao kao dijete. Još dok je bio dijete sa svojom obitelj preselio se u Skoplje, srce Sjeverne Makedonije. Ljubav prema glazbi bila mu je suđena od malih nogu, upravo zato što mu je otac bio profesor glazbe pa je gotovo uvijek bio okružen njome. Sa samo sedam godina krenuo je u osnovnu glazbenu školu gdje je svirao klavir te obožavao pjevati. Uz to, paralelno se bavio i nogometom, no u klasičnoj glazbi nije se dugo zadržao.

Kao tinejdžer bio je član nekoliko bendova, kao što su Krvna braća, Vakuum i Torr te je s njima nastupao davne 1975. na Zagrebačkom festivalu. Tada je ubrzo došlo i do prekretnice u njegovoj karijeri i s 20 godina upoznao je skladatelja i gitarista Huseina Hasanefendića Husa. Iste godine osnovali su bend imena Parni valjak, a ostalo je povijest. Kada je riječ o njegovu privatnom životu koji je posljednjih godina života intrigirao javnost, o njemu je govorio tako što bi istaknuo da privatan život treba ostati privatan.

U prvom braku dobio je sina Kristijana Rahimovskog, svima poznatog glazbenika koji je krenuo očevim putem. Ono što je također intrigiralo jest njegova druga kći Edina koju je glazbenik dobio u braku s Ingrid. Edina se danas preziva Vukojević. Pokojni Aki Rahimovski nikada nije javno govorio o kćeri zato što je to bila njezina želja, a ona se nikada nije željela baviti javnim poslom kao njezin brat Kristijan.

- Privatni život treba ostati privatan. Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati, i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama izađe slika mene s drugom ženom, a ona mi kaže: 'Otkad sam ja to postala plava?' Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nisu to novci, to je obitelj - svojedobno je izjavio za srpski Blic pokojni Aki Rahimovski.

Opisao je Edininu majku kako nikada nije bila ljubomorna na ljubavne stihove koje je pjevao zato što to nije bilo njegovih ruku djelo nego od Husa. Akijeva kći održala je dirljivi govor na očevom sprovodu koji slama srca te rekla: - Tata, tako nam je malo trebalo. Jedan zagrljaj, tvoj pogled. Ostaje mi utjeha što si mi rekao to jutro prije nego što si zauvijek zaspao... Jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali da je teško biti veliki čovjek. Tvoje srce se razboljelo, ali je do zadnjeg trena kucalo i bilo veliko za sve ljude dobre volje. Hvala ti tata što si me naučio da je čovjek malen pod zvijezdama. Ajde begaj, tako si mi govorio. Begaj, tata, jer im je dosadno gore bez tebe. Samo da znaš, samo ti tata, i nitko kao ti. Volim te tata - izjavila je neutješna Edina koja je bila u prisustvu svojeg supruga. Osim starije kćeri, javnost je intrigirao i njegov život s 27 godina mlađom partnericom Slovenkom Barbarom Vesel s kojom je 2020. godine dobio kćerkicu Antoniju.

Podsjetimo, Akijev sin i vrhunski glazbenik Kristijan Rahimovski od oca se prvotno oprostio i na Instagramu te napisao: - Tata moj otišel si mi prerano. Puno prerano. Kažu ljudi da je Bog tako htio... Bili smo si više pjesmom nego riječima, drugačije nisi znao, nisi znao sići u glavi s te pozornice pa sam ti jedino pjesmom prilazio. A mogli smo puno više tatek moj. Boliš neopisivo. Utjeha mi je da ću te imati bar dio u svojim pjesmama kao i u onim što si mi ostavio. Ali mi to sad nije dovoljno… Znali su ljudi sve o nama, a ništa nisu znali... Znali smo ti i ja… Fališ tatek, svima nam fališ. Tatek moj sad odmori, pa Rokaj gore s ekipom. Ljudi Moji hvala Vam svima u ime cijele obitelji Rahimovski na riječima podrške, na svim porukama, pozivima... I vama je značio jer je bio velik, kao i Oli nedodirljiv. Tatek moj rekel si mi prije par dana: Sine i ja tebe volim, hajde begaj tamo i vidimo se. Vidimo se tata jednog dana… Bok tata, volim te tata... Vidimo se... - napisao je glazbenik Kiki Rahimovski.

