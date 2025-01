Maja Lena Lopatny o čarobnom putovanju u Beč: 'Putovati s kćeri je divno, a njezin osmijeh čini svaki trud vrijednim'

Eh, taj divan Beč! Neki bi rekli: "Tako blizu, a tako daleko", s obzirom na to da je već sedam godina zaredom proglašen najprikladnijim gradom za život u svijetu. Kada uzmemo u obzir njegov politički, društveni i ekonomski status, medicinsku skrb, obrazovanje, uvjete životne sredine i infrastrukturu, lako je shvatiti zašto ga mnogi smatraju najprestižnijom europskom prijestolnicom. Upravo je taj grad poslužio kao savršena kulisa za dvodnevnu blagdansku avanturu Maje Lene Lopatny, magistre novinarstva, bivše televizijske voditeljice i PR menadžerice. U pratnji svog partnera Karla Šeparovića i njihove šestomjesečne kćerkice Mabel, Maja Lena doživjela je pravu bečku bajku.

- Beč je u blagdansko vrijeme doista čaroban! Grad je prekrasno okićen, a svaka ulica i trg odišu toplinom i blagdanskim duhom. Posebno nam se svidio advent na Rathausplatzu, koji pruža istinsku adventsku bajku. Posjetili smo uži centar grada, gdje smo prošetali Stephansplatzom i divili se veličanstvenoj katedrali svetog Stjepana, koja je u blagdansko vrijeme još posebnija. Ulica Graben nas je potpuno očarala svojim raskošnim svjetlosnim ukrasima; veliki lusteri stvaraju prekrasan dojam. Prošetali smo i Kärntner Straßeom, gdje smo uživali u blagdanskoj atmosferi. Sve smo zaokružili nezaboravnim doživljajem na adventu ispred Rathausplatza, koji je bio pravi vrhunac. Beč u ovo doba godine zaista zrači posebnom energijom - ispričala nam je Maja Lena, kojoj je ovo bio prvi posjet Beču s kćerkicom.

Beč u blagdansko vrijeme doista postaje bajkovit. Raskošne božićne tržnice, mirisi kuhanog vina, medenjaka i tradicionalnih bečkih delicija stvaraju nezaboravan doživljaj. Advent na Rathausplatzu posebno je popularan, ali i šetnja uz Dunav, koji zimi poprima mističnu ljepotu, nudi posjetiteljima trenutke za pamćenje. Grad je poznat i po brojnim koncertima i umjetničkim izvedbama u ovo doba godine, čime dodatno obogaćuje blagdanski doživljaj. Maja Lena i njezina obitelj nisu propustili priliku upiti dio te posebne atmosfere, čime su stvorili uspomene koje će im dugo ostati urezane u sjećanju.

Organizacija putovanja za ovu mladu obitelj predstavlja poseban izazov, ali i radost. - Sva putovanja volim unaprijed isplanirati! Posebno me veseli organizacija svakog detalja, od odabira smještaja do planiranja svih dnevnih aktivnosti. Naravno, uvijek ostavim malo prostora za spontane trenutke, ali planiranje mi omogućuje putovanje po mojoj mjeri. Putovati s Mabel je divno iskustvo jer je nevjerojatno dobra i nije zahtjevna na putovanjima. Uživa u novom okruženju i uvijek nas iznenadi koliko se lako prilagođava. Jedini izazov je priprema, koja zahtijeva detaljno planiranje i popis nužnih stvari. No, uz malo organizacije sve se to lako svlada, a njezin osmijeh čini svaki trud vrijednim - objašnjava ponosna majka. Iako je smještaj u hotelu ovog puta bio ispod očekivanja, sve ostalo, od adventskih tržnica do šetnji ulicama, ostavilo je na ovu obitelj nezaboravan dojam.

Foto: Večernji list, privatna arhiva

Beč je poznat po svojoj bogatoj gastronomskoj ponudi, osobito u blagdansko vrijeme. - Nažalost, nisam imala prilike probati mnogo adventskih specijaliteta jer sam se zaželjela dobrog bečkog Wiener schnitzel, pa sam si ispunila tu želju. Jedino što sam probala iz adventske ponude bilo je kuhano vino. Primijetila sam da je gastronomska ponuda u Beču bila oskudnija u odnosu na zagrebački advent - rekla je Maja Lena. Ipak, Beč nudi bezbroj opcija za ljubitelje slastica. - Definitivno preporučujem kultni Demel, poznat po svojim slasticama. Isprobali smo njihov Kaiserschmarrn, koji je bio izvrstan! Demel je savršeno mjesto za uživanje u pravoj bečkoj atmosferi, pogotovo tijekom blagdana.

Beč je grad bogate povijesti i kulture. Posjetiteljima nudi mnoštvo atrakcija, poput najstarijeg panoramskog kotača Wiener Riesenrada, izgrađenog 1897. godine, te najstarijeg zoološkog vrta na svijetu, koji danas udomljuje više od sedam stotina životinjskih vrsta. Zoološki vrt Tiergarten Schönbrunn smješten je u kompleksu dvorca Schönbrunn, koji je bio ljetna rezidencija Habsburgovaca. U njemu se može osjetiti duh povijesti i vidjeti kako su carevi i carice nekad živjeli. Beč je poznat i kao "grad snova" jer je ondje živio Sigmund Freud, utemeljitelj psihoanalize. Njegov muzej, smješten u stanu u kojemu je radio gotovo pedeset godina, svakako vrijedi posjetiti. Zanimljivo je da je upravo u Beču 1900. godine izumljena slavna snježna kugla, koja je danas nezaobilazan suvenir. Grad je također poznat kao prijestolnica glazbe, gdje su stvarali velikani poput Mozarta, Beethovena, Schuberta i Straussa.

- Do Beča smo putovali automobilom, a u posljednje vrijeme samo tako putujemo. To je s malom bebom najpraktičniji način. Imamo većinu stvari pri ruci i možemo se zaustaviti kad god nam treba. Automobil nam daje fleksibilnost i mir tijekom puta - otkriva sugovornica. Na pitanje o nedostacima Beča, Maja je istaknula kako ih nije imala dovoljno vremena istražiti.

- Bili smo u Beču prekratko da bismo uočili neke potencijalne nedostatke. Grad nas je oduševio, ali za detaljniju procjenu definitivno bismo trebali više vremena. Čuli smo da mnogi spominju adventske gužve, ali mi smo ih srećom izbjegli jer smo putovali preko tjedna. To nam je omogućilo da uživamo u mirnijoj atmosferi. Austrijanci su ljubazni, ali možda malo rezerviraniji od Hrvata. Ipak, sve u svemu, vrlo su pristojni i ugodni - istaknula je.

Putovanja za ovu obitelj predstavljaju više od uobičajenog odmora - ona su prilika za stvaranje uspomena. - Putovanja s Karlom i Mabel su mi najdraža i nezamjenjiva. Zajedno istraživati nova mjesta, dijeliti te trenutke i stvarati uspomene koje će nas povezivati cijeli život, za mene je nešto posebno. Mabel je još mala beba, a već je proputovala nekoliko europskih destinacija. Naš cilj je da što više putuje i doživi razne kulture i mjesta. Trenutačno planiramo novu avanturu, iako još nismo odlučili točno gdje ćemo otići. Svako putovanje prilika je za stvaranje nezaboravnih uspomena - zaključuje Maja Lena.

Ova mlada obitelj svojim doživljajem Beča pokazuje kako i kratki bijeg od svakodnevice može biti ispunjen toplinom, radošću i nezaboravnim trenucima. Beč, grad koji se uvijek iznova otkriva, zasigurno će ostati visoko na listi destinacija koje inspiriraju i oduševljavaju posjetitelje iz cijelog svijeta.

VIDEO Glazbeni kritičar Hrvoje Horvat o Dori: Izbor pjesama izazvat će više intriga od političkih izbora