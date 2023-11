Lupino oduševio večerom, a ovo je napravio pred gostima: 'Škoro je bio u prvom redu napada'

Posebni izazovi chefa Ivana Pažanina iz smočnice za prva dva domaćina ovog tjedna bila su pravi izazov, no Stephan Lupino dobio je namirnicu koja mu nimalo nije strana – čili papričice. Odmah je znao kako će ih ukomponirati u svoja azijska jela uz pomoć kojih je želio svojim gostima ponuditi zdravu verziju večere. „Otežavajuće okolnosti su meni uvijek bile u životu challenge, to mi je uvijek dalo da radim dalje. Ako ide sve glatko, to onda nije umjetnost“, istaknuo je. U bogato opremljenoj smočnici napunio je Lupino košaru raznolikim namirnicama. Poriluk, alge, čili papričice, tikvice, brokula te nekoliko vrsta voća za voćnu salatu. Nakon uspješne nabavke u smočnici prešao je na kuhanje, a u kuhinji ga je dočekala pomoć – kćerka Zita.

Miso juha na Stephanovom je meniju barem dva do tri puta tjedno, stoga je upravo tim jelom otvorio večeru u svom domu. „Meni se sviđa okus miso juhe, zanima me kako će je napraviti što će još biti u toj juhi, ali veselim se tom predjelu“, poručila je Dienne.

Iako je večera počela, posao u kuhinji nije bio gotov do kraja, pa je Lupinu zatrebao još jedan par ruku. Dok su djevojke na duhovit način pokušale izbjeći posao u kuhinji, Škoro se dobrovoljno javio: „Mene su k'o malog zvali Japanac, 'ajmo! Dva samuraja“. U kuhinji su pažljivo obrađivali tunjevinu i posluživali glavno jelo – malo na tanjur, malo u usta.

Morska teletina, kako u žargonu nazivaju tunjevinu, Lupinov je odabir za glavno jelo. „Tuna steak, nema potrebe za reći osim da nema kostiju i mogu je smazat u jednom zalogaju koliko je volim“, oduševljeno je komentirala Nika. Ali oduševljenju je došao kraj kad je u jelu pronašla čili papričicu i cijelu je pokušala pojesti. „Ljutina je bila tolika da sam mogla rigati vatru doslovno kroz usta“, opisala je. Voćna salata s dodatkom sladoleda, poslužena za desert, zasladila je ekipu pri kraju večeri. No, u jednom se voćnom kupu krilo papreno iznenađenje – čili papričica, koja je završila kod Nike. „To je takozvana crvena japanska banana“, našalio se Škoro, a na svu sreću Nika ju je na vrijeme uočila.

Na samom kraju večeri ekipa je imala priliku vidjeti kako nastaju Lupinove kreacije svjetskog glasa, pa je tako pred gostima izbrusio skulpturu iz drveta. „Ja sam umirala jer je Škoro bio u prvom redu napada piljevinom. Meni je super bio miris tog brušenja“, opisala je Nika koja je zatim uz Dienne pokušala rekreirati Lupinovu sliku, dok su Škoro i Jasna pozirali uz skulpture, a Lupino je sve to zabilježio fotografijom.

„Kod Lupina mi se puno toga svidjelo, od japanske juhe, do voćne salate, skulptura i svega što je radio i dat ću mu pet ribica“, rezimirala je Jasna, a s njom su podijelili mišljenje i ostali gosti. Tako je Lupino za svoju performans večeru osvojio čak 20 ribica – što je maksimalan broj bodova. No, pred nama su još dva dana i ostaje za vidjeti hoće li Jasna ili Dienne zgrabiti priliku i preuzeti vodstvo.

