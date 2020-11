Lugomer pozirala u jako kratkoj haljini i poručila: Ovo je veličina large, probudite me kada to bude normalno

Hrvatska plus size manekenka Lucija Lugomer objavila je na društvenim mrežama fotografiju haljine koju je nedavno kupila. Riječ je o haljini kamuflažnog printa koju je kupila u veličini L, no poprilično je kratka.

"Probudite me kada ovo bude normalan način nošenja haljine... Jer ovo je veličina large, a ja ju strašno želim nositi", napisala je Lugomer uz fotografiju na kojoj je u haljini.

Foto: Facebook

Da roditeljstvo nije nimalo lak zadatak zna svatko tko je u rukama držao svoje dijete, a koliko je intenzivan period bio za Luciju Lugomer, nakon rođenja sina Leona otkrila je u objavi na Instagramu u kojoj je i pokazala čime se bavila na početku pandemije koronavirusa. - Sve što sam zamišljala bili su svi ovi detalji, da, do onih najmanjih. Pogotovo nakon potresa, ova soba me izvukla od depresije koja je bila možda i logičan korak nakon postporođajnog baby bluesa. Što, mislile ste da nije i mene opalio? Pfff. Itekako. Nakon poroda, tjedan dana prije prve žrtve korone, u znoju, izgubljenosti, strahu, ma totalnom kaosu... plus saznanje od doktorice da dojenje nije opcija u odnosu Leona i mene... ova soba me u potpunosti psihički spasila - napisala je na Instagramu uz fotografiju Leonove sobe koju su pratitelji zasuli komplimentima zbog kreativnog ukusa majke malenog dječaka.

- 70% sobička čini domaći dizajn, a realizacija je uspjela još ljepše nego što sam si zamišljala. Danas, pola godine nakon, tu moje srce titra nekim posebnim ritmom. Gotovo je, zaljubljena sam preko ušiju, a problem anemije - ma i to ćemo riješiti, obećajem! - kazala je Lucija koja je nedavno na Instagramu otvorila dušu na temu nesavršenosti.

- Zastanite na sekundu. Pretvorili smo se u ljude koji žive dvostrukim životom, jeste li svjesni toga? Sav taj stres i problemi kao da nestaju jednim klikom na društvenim mrežama te svjesno ili nesvjesno bježimo od vlastitog života jer je nekako tuđi ipak slađi. A realno, svi ih imamo...Zašto onda ne bi pričali o stvarnim događajima? Npr., kako preboljeti dečka koji te ostavio? Kako štedjeti? Kako biti istovremeno uspješna majka i žena? Kako dobiti samopouzdanje? Od kad je to popularno živjeti savršenim životom? Što je to savršenstvo uopće? Postoji li savršenstvo? Ja na savršenstvo gledam kao na osjećaj ugode na što god se on odnosio. Svog glas na društvenim mrežama želim iskoristiti maksimalno i zato želim da mi napišete u komentar o čemu želite da vam pišem češće? Što vas interesira? U čemu mislite da vam baš ja mogu pomoći? Namjerno sam ukomponirala baš ovaj tekst uz ovu sliku kako bi vidjeli da ‘nesavršenstvo’ POSTOJI! Kako je to sasvim normalan i prirodan osjećaj u čovjeku. Tu smo da naučimo, da se borimo iz dana u dan i pokupimo još pokoju dobru dušu uz put koja će nas htjeti saslušati i razumjeti te možda i proživjeti skupa s nama pokoji osjećaj nesavršenstva. Ljubi vas nesavršeno-savršena - napisala je Lucija.