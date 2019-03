Jovan otkrio bizaran razlog zbog kojeg nije htio spavati s Paulinom

Jovan Karapandža i Paulina Tomčić odlučili su otkriti što se stvarno dogodilo nakon što su se kamere ugasile. Naime, Paulina je u finalu showa 'Ljubav je na selu' sjela Jovanu u krilo te mu priznala da se "sva trese koliko je on pali".

Jovan je ipak za RTL otkrio da se ništa nije dogodilo između njih.

"S Paulinom nije ništa bilo. Nije se išlo u sobu jer sam bio siguran da je to sve bio dogovor između Ivane, Ružice i nje. Večer je završila zabavom, ali ništa nije bilo, sumnjao sam da su to njih tri smislile" rekao je farmer.

Paulina je ukratko podijelila svoju stranu priče:

"Malo smo se ljubili, ali nije došlo do sobe. Dogovorili smo se da nije to za pred ljudima. Nismo se vidjeli, ali smo se čuli. Ako ćemo se jednog dana ponovno vidjeti, opet ću ga ljubiti. Ja bih uvijek to ponovila s njim. Kad god bih ga vidjela, bila bih s njim. Ali ne za brak, naravno, nego ovako, kako on kaže, kreš varijanta" kazala je Paulina.

