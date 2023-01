Ljubav traje 34 godine, a odnos čuvaju daleko od javnosti: Doris Dragović podijelila rijetku fotku sa suprugom Mariom

Jedan od najdugovječnijih parova naše estrade svakako čine splitska pjevačica i kraljica Torcide Doris Dragović (61) sa suprugom Mariom Budimirom (58). Njihova ljubav traje već 34 godine, a 33 od toga su u braku. Samozatajni par voli držati svoju privatnost i ljubav dalje od očiju javnosti, no pjevačica je sada odlučila napraviti nešto što ne radi često, a to je objaviti zajedničku fotografiju na svom Instagram profilu. Ne dijeli često fotografije no napravila je iznimku te je podijelila fotografiju s jednog događanja u Splitu na kojemu su oboje bili.

- Kad se duše spoje - napisala je u najnovijoj objavi, a pored toga ostavila je i dva emotikona srca - jedno u crvenoj i jedno u plavoj boji.

Upoznali su se 1989. godine u kafiću na splitskoj plaži Obojena, a pjevačica je svojedobno rekla kako ne bi to nazvala ljubavlju na prvi pogled jer u to ne vjeruje. "Na prvi pogled postoje samo gromovi, a sve ono lijepo što se zove ljubav događa se polako kasnije, kroz vrijeme...", priznala je pjevačica. Veza je okrunjena brakom u travnju 1990. godine u crkvi svetog Ante na Poljudu, a svadbeno slavlje priredili su u splitskom restoranu Mak. U rujnu iste godine postali su roditelji sina Borne.

"Moj je suprug moj vjetar u leđa. Uvijek mi je savjetnik, ima jedinstvenu intuiciju i golemu ljubav. On je autoritet u mom životu upravo zato što mi daruje, osim beskrajne ljubavi, prijateljstvo, savjet i snagu. Vjerujem da su upravo to čarobni sastojci svakog braka koji želi trajati", rekla je o suprugu jednom prilikom.

