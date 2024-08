Lijepa priča o gastronomiji, kulturi, otoku i ljudima

Najstariji i najprepoznatljiviji ugostiteljski objekt na otoku Viru, restoran Kotarina, već desetljećima čuva mnoge priče i dijeli bezbrojne uspomene. Njegova povijest, ukorijenjena u srcu lokalne zajednice, svjedoči o vremenu koje prolazi, ali i o ljubavi prema tradiciji i gastronomiji koja se prenosi generacijama. Restoran Kotarina nije samo mjesto gdje se ljudi okupljaju radi hrane; to je prostor gdje se isprepliću priče, gdje se slave važni trenuci i gdje se stvara osjećaj pripadnosti. Domaći ljudi pamte ga od davnina, prepoznaju ga kao dio svog identiteta i svakodnevnog života. Virski vikendaši, koji dolaze iz cijele Hrvatske i Europe, također su pronašli posebno mjesto u svojim srcima za Kotarinu. Mnogi od njih se vraćaju svake godine, privučeni ne samo gastronomskim specijalitetima, već i toplinom i gostoprimstvom koje ovaj restoran nudi.



Kotarina se može pohvaliti velikom terasom koja je zaštićena prostranim tendama, pružajući ugodan zaklon od ljetnog sunca. Ova terasa, ukrašena aromatičnim mediteranskim biljem i cvijećem, pruža predivan pogled na šljunčanu plažu Jadro. To je mjesto gdje se ljetne večeri pretvaraju u nezaboravne trenutke uz zvukove mora i lagani povjetarac. Unutrašnjost restorana odiše šarmom i toplinom, stvarajući intimnu atmosferu koja poziva na druženje i opuštanje.



Gastronomska ponuda Kotarine odražava bogatstvo i raznolikost mediteranske kuhinje. Riblji specijaliteti, svježe ulovljeni iz Jadranskog mora, pripremaju se s pažnjom i ljubavlju, donoseći autentične okuse na stolove. Meso sa žara, koje se priprema na tradicionalan način, zadovoljava i najzahtjevnije gurmane. Tjestenine, koje se pripremaju na bezbroj načina, donose dašak Italije u srce Jadrana. Vrhunske pizze, pečene u krušnoj peći, također su omiljene među gostima, pružajući savršen spoj hrskavog tijesta i bogatih nadjeva. Restoran Kotarina nije samo poznat po svojoj gastronomiji; on je i kulturno središte otoka. Tijekom godina, bio je domaćin mnogih virskih fešti, velikih okupljanja koja slave tradiciju i zajedništvo. Ljetna pozornica, smještena na terasi, omogućava održavanje raznih događanja, od koncerata i kazališnih predstava do večeri poezije i kulturnih manifestacija. Ovi događaji okupljaju lokalno stanovništvo i turiste, stvarajući jedinstvenu atmosferu i jačajući osjećaj zajedništva. Svaki kutak Kotarine priča svoju priču. Tu su se slavile brojne obljetnice, vjenčanja, rođendani i mnogi drugi važni trenuci. Gosti često dijele svoje uspomene, prisjećajući se prvih posjeta, posebnih jela i nezaboravnih večeri provedenih u ovom restoranu. Osoblje Kotarine, koje je često tu dugi niz godina, postalo je dio tih priča, stvarajući trajne veze s gostima. Restoran Kotarina, sa svojom bogatom poviješću i dubokim korijenima u lokalnoj zajednici, i dalje gleda prema budućnosti. Planovi za modernizaciju i proširenje ponude uvijek su usmjereni na očuvanje autentičnosti i kvalitete koja ga čini posebnim. Inovacije u gastronomiji, održavanje visokih standarda usluge i kontinuirano ulaganje u ambijent i sadržaje osiguravaju da Kotarina ostane omiljeno mjesto za sve koji posjete otok Vir.

- Kotarina nije samo restoran; to je simbol tradicije, gostoprimstva i zajedništva. Njegova priča je priča o ljubavi prema otoku, prema hrani i prema ljudima. Svaki obrok, svaki događaj i svaka uspomena stvorena u Kotarini dio su veće priče koja će se i dalje pričati generacijama koje dolaze. Zato, bez obzira na to jeste li stari prijatelj ili novi posjetitelj, Kotarina vas uvijek dočekuje raširenih ruku, spremna podijeliti još jednu priču i stvoriti nove uspomene - kaže Viranin Kristijan Bašić, dugogodišnji djelatnik Jadrolinije koji od 1. listopadavodi destinacijsku menadžment kompaniju Vir turizam. U najvećem putničkom brodaru u Hrvatskoj s gotovo 2000 zaposlenika, Bašić je proveo 33 godine napredujući do šefa ugostiteljstva.- Poduzeće je uspješno, zdravo i poznato širomi Hrvatske po organizaciji brojnih evenata. Vir turizam su redom vodili školovani ljudi, od kojih je jedan bio dugogodišnji državni tajnik u Ministarstvu turizma. No mislim kako imamo prostora za napredak, pogotovo u ugostiteljskom segmentu - kaže direktor Bašić ističući kako je Vir lijepa priča.- Na međunarodnom turističkom sajmu uvidio sam koliko Vir znači u hrvatskom turizmu i koliku težinu ima. Ne govorim ovo sa željom da neutemeljeno reklamiram otok, već samo ističem činjenicu kako smo uvaženi kao turistička destinacija i uspješan općinski sustav. Vir je jednostavno prepoznat kao punokrvna turistička priča. Vir raste što je također zasluga djelovanja našeg poduzeća. Sve je više lijepih i kvalitetnih turističkih i ugostiteljskih objekata na otoku, čime se povećava konkurencija i našem središnjem ugostiteljskom objektu, restoranu Kotarina. Tu iprostora za napredak, jer našu gastronomsku i ugostiteljsku priču moramo dignuti na višu razinu - najavljuje direktor Bašić prve konkretne poteze.- Ugostiteljstvo je profitabilni dio i moramo mu posvetiti najveću pažnju. Iz iskustva u Jadroliniji znam da najveći standard usluge ipak imaju javna poduzeća. No treba raditi na sebi, izbjeći uspavanost i ništa ne prepuštati slučaju ističe direktor Bašić. Vir turizam uskoro očekuju organizacije tradicionalnih i nagrađenih manifestacija poputu Viru i Maškara u Viru, a potom i proljetni događaji kao uvod u novu sezonu punu izazova.To je također lijepa priča koju uspješno pratimo iz godine u godinu. Imamo sezonske događaje koje uvijek možemo pojačati novim idejama i eventima, jer postoji prostor u gastronomskom identitetu destinacije - poručuje direktor Bašić naglašavajući kako je vrhunska gastronomija, kao jedan od važnijih elemenata dodatne turističke ponude, posebno apostrofirana na održanoj konferenciji o potencijalima luksuznog turizma u Zadarskoj županiji.

Novi direktor Bašić ima želju da da restoran postane specijalizirani riblji restoran, usmjeren isključivo na svježe ulovljene morske delicije. Započeli su suradnju s lokalnim ribarima kako bi osigurali dnevne isporuke najkvalitetnije ribe, a jelovnik je doživio potpunu transformaciju. Gosti sada uživaju u predjelima poput mariniranih inćuna i tartara od tune, dok glavna jela uključuju svježu oradu s gradela, brudet, i škampe na buzaru, brancine, crni rižoto,..... posvećenosti očuvanju lokalne tradicije i održivom ribarstvu.



Ova nova vizija nije samo obogatila ponudu restorana nego je i ojačala njegovu povezanost s lokalnom zajednicom. Restoran Kotarina na otoku Viru sada je simbol kvalitete i autentičnosti, poznat po srdačnoj dobrodošlici i nezaboravnim okusima Jadrana. Sve više posjetitelja dolazilo je kako bi uživalo u autentičnom ribljem iskustvu, pretvarajući Kotarinu u pravi gastronomski biser Jadrana.

