Let 3 uoči koncerta na Šalati objavio novi album, Prlja otkrio i kako je nastao Album ŠČ!

Po završetku ljetne turneje te uoči velikog open air koncerta na zagrebačkoj Šalati, 2. rujna, na kojem će nam Let 3 pokazati 'sve ono što niste vidjeli na Euroviziji', objavili su dugoočekivani album s novim čitanjima odabranih uspješnica iz svog dugogodišnjeg, nemalog glazbenog opusa. Svima koji prate rad Riječana poznato je da već neko vrijeme rade na ovom albumu suradnji, a neke smo od njih imali prilike čuti i vidjeti uživo na izdanjima neizostavnog zagrebačkog festivala AntiValentinovo. Album ŠČ! od sada je dostupan na svim streaming servisima, a uskoro će se naći i u fizičkoj prodaji na vinilu.

- Ovaj album je nastao iz razloga što neke naše pjesme zaista zaslužuju da ih se povremeno osvježi i prearanžira, te naše želje da napravimo suradnje s velikim ikonama i zvijezdama ovih prostora koje su na našu veliku radost pristale na to. Pored toga, u cijelom procesu nastanka albuma dogodila se i Mama ŠČ! koja je savršeno zaokružila cijelu priču pa da upoznamo i našu novu publiku s onim što smo radili prije Mame ŠČ!' – rekao je Zoran Prodanović Prlja povodom objave te pozvao sve da im se pridruže na koncertu ove subote koji će se održati na zagrebačkoj Šalati s početkom u 20 sati.

Iako su tijekom ljetne turneje imali veliki broj nastupa i tek pokoji slobodni dan, dosta su vremena odvojili i za vježbanje za zagrebački koncert kojim će okruniti ovu godinu koja je, bez sumnje, bila u znaku Leta 3. Kažu, na pozornici će im se, tijekom višesatnog koncerta, pridružiti stotinjak gostujućih glazbenika.

- Zadužili smo neke ljude koji su se bavili sekcijom zbora i orkestra s kojima radio Olja Dešić, za back vokale smo uzeli Singrlice, a za brass sekciju Igora Pavlicu i njegovu ekipu, dok se Filip Renić uhvatio režije koncerta. Bili smo dovoljno hrabri da mu pružimo šansu i osjećamo da će to biti nešto što nije viđeno. A za Šalatu mogu reći da ćemo u cijelom spektaklu izvesti pjesme koje stvarno dugo nismo izvodili uživo, pogotovo uz vizualne efekte, popratne stvari - zbor, orkestar, bit će to jako efektno. Nas jako veseli što se uopće možemo igrati s time, a publika će doživjeti nešto što želi doživjeti, da im budu zadovoljena sva čula, uz puno ljubavi, dobre energije i pozitive - dodao je Zoran Prodanović.

Uz eurovizijsku uspješnicu i najemitiraniji hrvatski singl u domaćem eteru u prvoj polovici 2023. godine, na izdanju se nalazi još 10 odabranih pjesama, od kojih je prva objavljena bila 'Izgubljeni', u kojima je Let 3 ugostio omiljene Splićane TBF i mariachi bend El combo, a nakon nje doletio je 'Golub Vaso' pojačan Sinišom Vucom. Slijedila je moćna verzija 'Sam u vodi', koju je s Prljom izvela diva naše glazbene scene – Tereza Kesovija, a o kojoj je književnik Miljenko Jergović tada napisao: „Bog je tu pjesmu pustio na svijet, samo da bi je jednom otpjevala Tereza Kesovija“. S „Jedine“ je obrađena i 'Drama', prema riječima mnogih, proročanska pjesma, čiju je novu verziju svojim prepoznatljivim vokalom otpjevala Alka Vuica. Uz objavu dvostrukog vinilnog izdanja „Jedina“, kao singl je objavljena i nova odabrana obrada - 'Profesor Jakov', još jedna od legendarnih pjesama Leta 3, neizostavna na koncertnim set listama, a u 2023. novo ruho podarili su joj Alen Vitasović , ženski zbor Harmonija disonance i El Combo.

O novom izdanju, koje će se uskoro u prodaji naći i na vinilu, Prlja je podijelio iskustva surađivanja s gostujućim glazbenim ikonama, bez kojih se ŠČ! izdanje ne bi dogodilo.

- Sva iskustva su bila lijepa. Tereza Kesovija je naš uzor, obožavamo je i cijenimo. Alka se dobro prilagodila. Sve su to ikone! Pa Vuco, ajme majko mila, pa to je legenda. S njim je najljepše raditi, pa onda Alen Vitasović.. Stvarno im svima veliko hvala i ponosni smo što nas nisu odbili nego su pristali surađivati s nama. Imamo osjećaj da su i oni ponosni što smo nešto napravili zjednički, a to je nešto što bi u ovozemaljskom životu trebalo biti nešto posebno lijepo što zadovoljava ljudsku dušu i srce - izjavio je Prodanović.

