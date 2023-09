Šprajc najavio povratak 'Stanja nacije', a otkrio i u koje vrijeme već danas možete gledati novu epizodu

Voditelj i urednik Zoran Šprajc (55) posljednjih tjedana na društvenim je mrežama s pratiteljima je dijelio fotografije s odmora. Čini se ipak da je zabava gotova, jer Šprajc je objavio kako već večeras kreće nova sezona njegova showa 'Stanje nacije'. Mnogi su se razveselili što se omiljeni voditelj vratio s ljetne pauze, a kako je najavio nova epizoda će danas biti na programu u 21:30.

Foto: instagram

Šprajc je na Instagramu nedavno objavio fotografiju na kojoj pozira u prirodi sa štapovima za hodanje, odjeven u majicu na kojoj su iscrtani mišići.

- Nikada se nemojte sramiti svog tijela, ma kako dobro izgledali. Ne skrivajte svoje lijepo oblikovane mišiće, neka pate svi oni koji ih nemaju - napisao je u opisu, a njegova objava prikupila je više od 1600 lajkova i brojne komentare. "Konačno", "Sad vidite sve prednosti planinarenja", "Bogme, nemate se čega sramiti" i "Zoki, koje pločice", pisali su pratitelji.

Podsjetimo, urednik i voditelj je prije toga proveo neko vrijeme planinareći Dolomitima s obitelji. U jednoj se objavi osvrnuo i na Liku i Gorski kotar te je napisao kako ga ljuti što naši gradići tamo ne izgledaju tako uredno i uređeno, puna života, boja, mladosti kao što je vidio u Južnom Tirolu.

VEZANI ČLANCI:

- Dočarati Dolomite fotkama iz mobitela je gotovo nemoguće, fotkanje takvih ljepota s ovim primitivnim foto napravama je i inače gubljenje vremena ali eto, teško je odoljeti. Ali kolikogod mi zastajao dah od divljenja tom prirodnom čudu toliko me ljutilo što mi naše brdske i planinske ljepote ne znamo niti cijeniti niti naplatiti. Jest, nisu naša Lika i Gorski kotar takve morfološke i pejzažne atrakcije ali imaju što malotko ima - more. Za sat vremena si od vrha Velebita do morskog plićaka, u Dolomitima za sat vremena možeš doći tek od jedne planine do druge. A oni i usred ljeta od toga naprave doživljaj da zaboraviš da more uopće postoji - napisao je pa dodao:

- U gradićima Južnog Tirola sad valjda ima više turista negoli u nekim mjestima na našoj obali. I ljut onda budem što naši gradići i naša mjesta u Lici i Gorskom kotaru ne izgledaju tako uredno i uređeno, puna života, boja, mladosti. A ondje po obroncima tih planina ima više krava nego kod nas ljudi. Pa si mislim da našu državu damo na upravljanje tim Tirolcima, Austrijancima i Talijanima, Delnice bi sad valjda imale više turista nego Crikvenica. Zamisli, kupaš se u moru na plus 33 i onda se za pola sata u planinama odmaraš, šetaš, voziš bicikl i kao beba spavaš na plus 23. Pa gdje toga ima! I onda ne bi nikom palo napamet iz takvih Delnica u koje se slijevaju turisti, dolari i euri tražiti posao u Italiji, Austriji ili Francuskoj. Sve već imamo, samo ne znamo što ćemo s tim - napisao je tada.

VIDEO Lana Jurčević iz bolnice: 'Primila sam više od 70 doza antibiotika, krvarenje, komplikacije'