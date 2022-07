Filip Rudan: Novu pjesmu uvijek prvo pokažem svojoj djevojci

Filip Rudan ime je koje je glazbenim znalcima i publici već dulje vrijeme vrlo dobro poznato, a njegov je talent prepoznala i struka te je na ovogodišnjoj dodjeli glazbenih nagrada Porin taj 22-godišnjak iz Zagreba slavio u kategoriji Novi izvođač godine. Nedavno je objavio singl "Razine", koji je publika odlično prihvatila, a na YouTubeu mu stižu komentari publike iz cijelog svijeta.

– Super je osjećaj vidjeti sve te poruke podrške i mnoštvo pozitivnih komentara s raznih strana. Stvarno mi je jako drago što me ljudi cijene jer mi je neizmjerno stalo do publike i kako će reagirati. Publika mi je najveća motivacija da nastavim dalje! – zadovoljno govori Filip. Filipovo se ime posljednjih mjeseci sve više veže uz grupu Parni valjak i spominje ga se kao nasljednika Akija Rahimovskog. Na naše pitanje bi li prihvatio ulogu pjevača u tom poznatom bendu, diplomatski nam odgovara: "Vrijeme će pokazati." Nedavno je s Valjkom pjevao na koncertima u čast Akiju održanima u Areni Zagreb te u pulskoj Areni. – Osjećaj je bio sasvim drukčije od onoga što sam do sada imao priliku osjetiti i na tome sam jako zahvalan. Ta energija 18.000 ljudi jednostavno ukloni svu tremu i potencijalnu sumnju u sebe. Samo dišeš, postojiš i podsjećaš se zašto si ovdje! I pjevaš, naravno, i uživaš upijajući te trenutke. Nezaboravno! – opisuje nam Filip. Sam piše glazbu i stihove za svoje pjesme, a kao i svi umjetnici, Filip katkad ima umjetničke blokade.

– Umjetničke su blokade uvijek sveprisutne, ali pjesma ako dođe – dođe, kako se kaže. Inspiraciju mogu pronaći posvuda, katkad i kad se najmanje nadam, a pjesmu uvijek prvo prezentiram svojoj djevojci, koja mi je velika podrška – otkriva nam. Bio je i finalist treće sezone showa The Voice i postao je slavan već u ranim dvadesetima, pa smo ga pitali od koga je dobio najbolji savjet kojeg se drži u karijeri i kako se nosi s pritiskom popularnosti? – Najbolji savjet koji sam dobio bio je u stilu "budi svoj, glavu naprijed i samo rokaj". I to me drži svaki dan. Za "popularnost" mogu reći da mi uopće ne stvara pritisak. Dapače, uvijek mi je drago kad me netko prepozna na ulici – kaže. Na novim pjesmama radi punom parom. – Stvaram iskreno i bez kalkuliranja u kojem smjeru će me emocija odvesti ili kakva (balada ili bržeg ritma) bi pjesma trebala biti. Imam već nekoliko kandidata za novi singl. Volim biti potpuno zadovoljan pa je presudan trenutak kad se pojavi onaj "to je to" osjećaj. U planu je izbaciti i album, nadam se, početkom sljedeće godine – otkrio nam je svoje planove.