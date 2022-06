Lana Klingor Mihić: 'Nevjerojatno je koliko fantastičnih stvari možete napraviti od ostataka hrane'

Lanu Klingor Mihić publika naprosto obožava. Nakon Vanne jedina je pjevačica legendarne grupe ET koju obožavatelji priznaju. Kad je nastupila na Masterchefu, cijela Hrvatska je navijala za nju. Otvorila je Instagram profil, svi su je počeli pratiti... Krenula je s kulinarskim radionicama, svi žele sudjelovati na njima... Bavi se uzgojem rasnih pasa, svatko želi njezin savjet... Teško je ugurati se u Lanin raspored, ali njezina urođena pristojnost nije joj dopustila da odbije još jedan razgovor za medije.

Bili smo kod vas na kulinarskoj radionici odmah nakon preseljena u novu kuću u kojoj je spektakularna kuhinja dobila respektabilnu površinu. Ima li kuhanje i dalje centralnu poziciju ili su četveronošci sad na prvom mjestu?

- Budući da sam ja prije svega mama, uvijek će to biti na prvom mjestu. No odgovorna sam i prema psima, naravno, jer svi trebaju jesti i piti. I mi dvonožni i oni četveronožni.

Tom prilikom razgovarali smo o vrtu koji je bio u planu. Kako sad stoje stvari, jeste li posadili povrće, možda kakav voćnjak...?

- Vrt je odavno pao za dobrobit pasa. Na mjestu gdje sam imala vrt, sagradili smo prostor da psi uživaju kako treba. Voljela sam vrt, no bio je zaista velik i uvijek sam imala osjećaj kako poplijevim jedan dio, drugi je već zarastao. Jako je tu puno posla i ja to fizički jednostavno ne stignem. A tikvice sam slobodno mogla dijeliti po kvartu koliko je svega bilo. Jedne godine dobila sam 60 litara pasirane rajčice, pa sad vi recite koliko je to posla.

Koliko se moramo vratiti u prošlost da bismo evocirali vaše kulinarske početke? Jesu li mama i baka bile mentorice ili se ljubav rodila kasnije?

- Hm…. Ne puno. Ja kuham cijeli život, ali taj neki push se dogodio s "Masterchefom" i nakon jednog razgovora s prerano preminulim Andrejem Barbierijem. Njegova podrška značila mi je neopisivo i znala sam da ima nešto u meni kad imam baš takav support. No, vratimo se korijenima. Kuham od svoje 9. godine pa je logično je da sam to ponijela od doma. Nikad neću zaboraviti našu susjedu "tetu Dragicu" koja nas je čuvala dok smo bili mali. Obožavala sam kuhati s njom još kao stvarno jako mala.

Od legendarne druge sezone "Masterchefa" u kojoj ste pomeli konkurenciju prošlo je šest godina, što se promijenilo u vašem pristupu kuhinji? Već tada je slavni Andrej Barbieri tvrdio da je vaše kuhanje "na drugom nivou"...

- Promijenio se pristup, tehnika, svašta pomalo. Naučila sam još jako puno u međuvremenu iako mi cijeli život neće biti dovoljan da naučim sve što bih željela. Zahvalna sam jako kolegama chefovima (ako ih smijem tako nazvati) koji se nikad nisu libili nesebično podijeliti svoje znanje. Marina Gaši je uvijek tako rado sa mnom dijelila svoja razmišljanja i način kuhanja, a baš do srži me ganula ponuda chefa Denija Srdoča kad me pozvao da se pridružim par dana u njegovoj kuhinji kako bih naučila nešto više. Jedva čekam da objasnim mužu i djeci da je sad vrijeme da mama uzme par dana za sebe i ode se odmoriti u kuhinju restorana Nebo. Za moju dušu, to je odmor i ono što me usrećuje.

Foto: Privatna arhiva U gastronomiji su vrlo važne teme održivost i iskoristivost namirnice. Koliko je takva filozofija primjenjiva u prosječnom kućanstvu? Radite li na tome u sklopu svojih Masterchef radionica?

- Sve više i više. Što više čitate, više će te naučiti. Jedna od tema mojih radionica upravo s Marinom je bilo kuhanje po principu zero waste i nevjerojatno je koliko fantastičnih stvari možete napraviti od ostataka hrane koju pripremate.

Kakav je odaziv na radionice? Čini li vam se da ima sve više ljudi koje zanima ozbiljno kuhanje?

- Izvrstan! Baš sam sretna zbog toga. Uopće se ne radi da li ih zanima "ozbiljno" kuhanje jer kod mene dolaze ljudi željni novih saznanja, novih ideja, tehnika itd. No i početnici, koji, ako ćemo iskreno, vrlo dobro plivaju, upravo zato što ja gastronomiju predstavljam kao jednostavnu. Manje je više. Mi naravno ovdje ne razgovaramo o molekularnoj gastronomiji ili gastro umjetnosti jednog Alchemista, nego razgovaramo o svakodnevnoj hrani, ali onakvoj kakve se ne bi posramili ni vrhunski restorani. Ako govorimo o kvaliteti radionica koje traju do 8, 9 sati u danu, onda činjenica da se velika većina polaznika vraća iznova na svaku, govori sama za sebe.

U veljači je na vašoj radionici gostovala genijalna Marina Gaši za koju možemo reći da "fura svoj stil" i kuha od onoga što joj je toga dana dostupno. Što ste od nje naučili?

- Pa više od pola onoga kako kuham danas. Ja sam znala da je jednostavnost uvijek najbolje rješenje, no Marina mi to dokaže opet i opet i obožavam kako razmišlja i kuha. Ovo ljeto sigurno ću provesti i nekoliko dana s njom u kuhinji i svakih par dana mi pošalje neku lijepu sliku i napiše "Čekam te". I ja jedva čekam.

Na WFF-u ste bili jedna od sudionica panela koji je problematizirao položaj žena u kuhinji pa onda i u cijelom društvu. Što se pritom zaključili, je li ženama mjesto u kuhinji?

- Teško je u 30 minuta s četiri žene zaključiti nešto, trebalo bi nam barem desetak sati. No, ženama je mjesto u parlamentu, upravi velikih trgovačkih društava, nadzornom odboru, ministarstvu, restoranima, politici, saboru i na kraju dana u kuhinji, ukoliko im se kuha. Za sebe ili djecu, muža, dečka, curu ili susjede.

Izjavili ste jednom prilikom da vaš suprug kuha bolje od vas. Nije čest slučaj. Mislite li da bi nam dobro došla jedna kulinarska radionica za dječake u formativnim godinama? Ili povratak domaćinstva u škole? Ili će, pak, budućnost izgledati tako da će svi jesti hranu iz dostave i u restoranima? Podržavate li to? Naručujete li vi hranu dostavom?

- Ajmo redom. Ante je kuhao odlično, i to pogotovo ona domaća tradicionalna jela. No od kad sam došla kući kao pobjednica "Masterchefa", nije skuhao ništa sve donedavno dok nismo ciljano o tome malo porazgovarali. Jer i ja volim da mi netko skuha, da me prijatelji pozovu k sebi na ručak (pritom mi je svejedno i da mi serviraju nareske), a otkako sam eto Masterchef, nekako se podrazumijeva da kuham ja. Maaaaalo sam umorna od toga. Ova ideja s muškom radionicom je genijalna, no većina muškaraca upravo smatra da je ženi mjesto u kuhinji i očekuju serviran ručak kad dođu doma. Ti koji tako razmišljaju, po meni nisu tražili ravnopravnu suprugu, nego svoju mamu. Što se dostave tiče, mi živimo izvan zone dostave popularnih appova za naručivanje hrane, pa nas spašava pizzerija i restoran Dante koji imaju izvrsne gablece u kvartu. Za ludi dan u kojem ne stižem kuhati onoliko puta koliko moja djeca žele jesti, spase me jer uvijek jedemo finu domaću klopu.

Koliko jela Lana možete pripremiti od grincajga, pilećih krilaca, svježeg graška i dva krumpira?

-Od grincajga juhu, pa kremu od kuhanog povrća, jus. Od svježeg graška i krumpira kremastu juhu, i pire od graška sa jusom, uz pečena pileća krilca.

VIDEO Kraj ljubavi! Shakira se oglasila o prekidu veze s Piqueom: 'Potvrđujemo da se rastajemo'