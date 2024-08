Ksenija iz 'Ljubav je na selu' ima novog partnera! 'Jako mi je lijepo'

Kseniju Menkovsku publika poznaje kao kandidatkinju 16. sezone showa 'Ljubav je na selu', u kojoj se borila za naklonost farmera Mije. Njezina televizijska epizoda je završila, a nedavno je na svojim društvenim mrežama objavila sretnu vijest. Naime, Menkovska je otkrila da je u vezi. Prijatelji i pratitelji isprva su pomislili kako je u pitanju šala, no Ksenija tvrdi drugačije: - Da, u vezi sam i jako mi je lijepo. Ali to je nešto isključivo nešto što je moje. Neću više o tome. Morala sam iz dragosti napisati da sam zauzeta. Nikome neću reći više ni riječi - kazala je za RTL.hr Ksenija kojoj nakon gubitka supruga Vinka treba vremena da bi započela novi odnos.

Objasnila je i razloge tajnovitosti: - Imala sam neku vezu prije. Toliko lošega se dogodilo, ljude je svašta zanimalo o nama. Uglavnom, potpuno su upropastili ono što je bilo lijepo. Nisu imali pravo na to. Moja djeca, roditelji bili su oduševljeni, svi su bili uz nas, ali nekim ženama je to smetalo... Ja se radujem tuđoj sreći. Ne znam zašto se one ne. Lijepo mi je vidjeti zaljubljene, divni su to osjećaji - istaknula je pa nastavila: - Sad te stvari radimo drugačije. To je moja slatka tajna. Sad sam se zarekla, ni riječi ni slike. Ako se budem udala, onda će se vidjeti tko je - ispričala je kroz smijeh Menkovska.

Odmah po ulasku u vezu drugim muškarcima dala je do znanja da je zauzeta: - Sad sam to objasnila i obznanila javno da to uvaže i da mi se ne javljaju na takav način. Znam da je hrabrost javiti se nekome, nisu bezobrazni i pokvareni, kulturni su, ali hoću da znaju, sad više nemoj. Piše lijepo javno da sam u vezi - naglasila je.

Da se oporavi nakon odlaska supruga Menkovskoj su jako pomogle društvene mreže: - Kad mi je suprug preminuo, ljudi su me toliko tješili preko Facebooka. Pitali jesam li bolje, kako sam, bili su tu uz mene. Donio mi je radost, ruku na srce. Zaslužuju sad znati i da sam u radosti ako su mogli biti tu kad sam tugovala. Društvene mreže su mi pomogle i oko posla i da se čujem s obitelji koja je izvan Hrvatske - zaključila je.

Podsjetimo, Ksenija je javnosti poznata i od ranije, ali ne po sudjelovanju u showovima. Naime, Menkovska je majka bivše pjevačice ET-a, Sare Elene Menkovske s kojom je snimljena 2018. godine na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu povodom privatne tužbe koju su Adonis Ćulibrk, poznatiji kao Boytronic iz grupe ET, njegova supruga i njihova tvrtka zbog klevete podigli protiv Sare i Ksenije.

Sve je kulminiralo još 2016. godine grupa ET nakon samo četiri mjeseca i jednog singla “Ako možeš, oprosti” ostala je bez pjevačice Sare-Elene Menkovske.Kako je na svom Facebook-profilu tada objavila Sara-Elena, ona je prije osnivaču grupe Adonisu Ćulibrku Boytronicu poslala preporučeno pismo u kojem daje otkaz jer nije imala od čega živjeti.

Jedan od razloga, navodi Sara-Elena, bio je i mobing, neprofesionalan odnos te navodna isplata honorara na crno. Tvrdila je i da su je Boytronic i njegova supruga Katarina Kolar zlostavljali, maltretirali i ismijavali. Boytronic se potom oglasio priopćenjem na Facebooku u kojem je rekao da je u Saru-Elenu uloženo 100 tisuća kuna te da su bili angažirani najbolji ljudi u svom poslu da rade s njom i pripremaju je za karijeru.

Krajem rujna 2020. godine Sara Elena Menkovska, njezina majka Ksenija Menkovska (54) te skladatelj i samostalni umjetnik Adonis Ćulibrk zvani Boytronic nepravomoćno su na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu proglašeni krivima zbog međusobnog vrijeđanja te su im izrečene novčane i uvjetne kazne. Među svjedocima koji su tijekom postupka dali iskaz na sudu bio je i modni stilist Marko Grubnić.

