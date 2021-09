Kritičari o Netflixovom dokumentarcu o Schumacheru: "Film je robotska vježba pozicioniranja brenda Schumacher"

Izašao je Netflixov dokumentarac o Michaelu Schumacheru, sedmerostrukom svjetskom prvaku Formule 1 koji je u prosincu 2013. godine doživio tešku nesreću na skijanju i zbog koje nije viđen u javnosti već 8 godina. Zbog toga se ovaj dokumentarac isčekivao s velikim nestrpljenjem s obzirom da je obećano kako će otkriti portret ove legende Formule 1 s nikad viđenim snimkama iz obiteljske arhive.

Osim toga, dokumentarac je obećao razgovore s članovima obitelji, njegovim kolegama iz tima kao i vozačima koji su važni u ovoj priči i iako je obećanje ispunjeno mišljenje kritičara je dosta podijeljeno, a oni koji su film mogli pogledati prije objavljivanja nisu oduševljeni s prikazanim.

Filmski kritičar Telegrapha smatra da je film katastrofalno loše procijenjen i da je prikazan kao "robotska vježba pozicioniranja brenda Shumacher".

Sportski novinari britanskih novina Telegraph ukazuju da je film promašio zaokružen pogled na Schumacherov lik te da će svi oni koji su to očekivali ostati razočarani. Film je komentirao i glavni Schumacherov protivnik u u borbi za naslov prvaka 1994. godine, Damon Hill koji je rekao da je on prešao granicu, ali je odbio prosuditi njegov postupak. "Učinio je to što je morao učiniti. Bih li učinio isto na njegovom mjestu? Ne znam", rekao je Hill na prikazanu kontroverzu Adelaide 1994.

U Telegraphu također ističu da je film napravljen za Schumacherove obožavatelje. Tako su njegove loše osobine poput teškog karaktera i agresivnog stila prikazani u pozitivnom svjetlu. Osim toga, film ne otkriva detalje o njegovom trenutnom stanju kao ni njegove novije snimke što su obožavatelji možda i najviše priželjkivali, no obitelj je jasno pokazala da njegovo stanje želi zadržati u privatnosti.

Međutim, Telegraph ističe da se sportske zvijezde nakon smrti najčešće prikazuju u pozitivnom svjetlu pa iako je Schumacher još živ takav prikaz je započeo još u prosincu, a ovaj film će samo učvrstiti njegov položaj sportske ikone.

