Kristian odveo Ines na spoj, pa se čudio koliko je pojela: 'Ta cura stvarno ima veliki apetit za svime, tako i za hranom'

Koliko su kandidati showa 'Ženim sina?' zaista spremni za vjenčanje, provjerili su njihovi roditelji koji su dobili zadatak da se ponašaju kao da je veliki dan na vratima. Čini se da nekim roditeljima zadatak nije predstavio veliki izazov, pa je tako mama Mirjana odmah zaključila: „To je sitnica, pa ja sam to sve već prošla“. S druge strane, tata Miljenko nije siguran kako bi Mirkova svadba uopće mogla izgledati. „Kad se moj sin bude ženio, vjerojatno će biti dvije svadbe. U jednoj sali moja muzika i moje društvo, a u drugoj sali njegova muzika i njegovo društvo“. Mama Sanja i tata Zoran obožavaju vjenčanja, pa su oni uložili veliki trud u planiranje svadbe. Dok tata Zoran, koji priželjkuje skromno vjenčanje, prvo odlazi do krojača kako bi mu izradio lijepo odijelo, mama Sanja okuplja svoje tri prijateljice da joj pomognu u organizaciji. Opasna četvorka ovaj je zadatak shvatila najozbiljnije, a mama Sanja svojim je organizacijskim vještinama već u startu ljestvicu postavila vrlo visoko.

Za to vrijeme, Kristian je napokon na spoj odveo Ines koja je bila oduševljena mjestom na koje su izašli. Budući da Ines obožava janjetinu, Kristian je za njihov spoj odabrao restoran u kojemu su jeli upravo janjetinu koja je bila toliko fina da je Ines spakirala ostatke i ponijela ih kući. „Ta cura stvarno ima veliki apetit za svime, tako i za hranom. Ja mislim da se stvarno suzdržavala i sramila, ali mislim da bi pojela sigurno pola toga“, zaključio je Kristian koji je u čudu gledao količinu hrane koju je Ines stavila na tanjur.

Ines je iznenadila Kristiana izjavivši da je, između ostalog, privlači posao u policiji. „Definitivno je mogu zamisliti u uniformi, to bi joj dobro stajalo. Imala bi dva-tri gumbića otkopčana, sigurno. Pravila se ne bi držala“, zaključio je Kristian. Ines je zatim Kristiana počela ispitivati o Tamari, što je njemu zasmetalo jer nije htio razgovarat o drugim djevojkama dok je na spoju s njom. „Štogod da se desilo, nije dobro za Tamaru. Sad mislim da je Tamara dosta nesigurna u cijeloj toj situaciji i priči“, rekla je Ines koja u Tamari vidi svoju najveću konkurenciju. Kada ju je Kristian pitao je li spremna za neke avanture, Ines je spremno odgovorila: „Ne, ja sam više za ozbiljne veze“, iako je on pritom mislio na aktivnosti poput paraglidinga, bungee jumpinga i slično. No razgovor se zahuktao kad ju je Kristian upitao je li bila ljubomorna na Lorenu koja ga je vidjela golog, na što mu je Ines odgovorila: „A misliš da ja nisam škicnula u sobi dok si se presvlačio? Iskorištavam svaku minutu pametno“.

Dok roditelji pomno planiraju svadbe svojih sinova, oni i njihove djevojke vrijeme provode zbližavajući se, a simpatije među nekima od njih postaju sve očitije. Kakvi izazovi čekaju sinove koji su već na pola puta do pronalaska idealne djevojke, ne propustite pogledati u sljedećoj epizodi 'Ženim sina?'.

