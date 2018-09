Kreće 'Rat prije rata': Režim je mjesecima tajio Titovo zdravstveno stanje

Prva epizoda igrano-dokumentarne serija "Rat prije rata" emitirat će se večeras na HTV 1 od 20.05. Podsjetimo riječ je o seriji koja obrađuje raspad Jugoslavije, najdramatičnije razdoblje nakon Drugog svjetskog rata, koje je okončano posljednjim ratom u Europi. Arhivska i memoarska građa nedvojbeno otkriva da je prekrajanje Jugoslavije pomno planirano, baš kao i rat bez kojeg se prekrajanje nije moglo provesti. Osvajačkim planovima srpskih unitarista prethodile su i obavještajno-političke pripreme koje su intenzivno trajale čitavo desetljeće.

Brojni politički procesi i događaji iz tog razdoblja ostali su nerasvijetljeni, zbog ratova koji su kasnije uslijedili. Serija "Rat prije rata" rasvjetljava te događaje.

Serija snažno naglašenih dramaturških elemenata na trenutke ima obilježja političkog trilera. Serija se ne bavi samo evidentiranjem ključnih događaja, od kojih su neki postali i povijesni, nego nastoji rasvijetliti pozadinu političkih, diplomatskih, obavještajno-operativnih, policijskih i vojnih aktivnosti.

U 10 epizoda vidjet ćemo i dvadesetak filmskih rekonstrukcija događaja. Sudionike događaja, od kojih su mnogi povijesne osobe, tumači sedamdesetak poznatih hrvatskih glumaca. U dokumentarnom dijelu serije pojavljuje se i približno toliko sugovornika - neposrednih sudionika, istraživača, znanstvenika i publicista.

Pogledajte video iz prve epizode "Rata prije rata":

Neke od tema koje su filmski rekonstruirane: uz čiju je pomoć Tuđman putovao Europom s lažnom putovnicom; je li HDZ osnovan na Plešivici, a ne u NK Borcu na Jarunu; kako je Ivica Račan odbio prijedlog generala JNA da lažira izbore i uvede izvanredno stanje; kako je Josip Perković izbjegao KOS-ovu zamku i uvezao prvi kontingent oružja u Hrvatsku; zašto je Branimir Glavaš u zadnji čas predložio Tuđmana, a ne Šeksa za šefa HDZ-a; kako je hrvatska služba uoči izbora 1990. tražila od Beograda da silom obračuna s oporbom; kako je elitna postrojba iz Lučkog otela generala JNA bez znanja nadređenih; zašto je zaustavljen proboj za Vukovar i tko je Žuti Mrav koji je ušao u napuštene Marince; sadržaj plana čiji je cilj potpuno poraziti Hrvatsku vojsku, a državni vrh na prihvaćanje uvjeta.

U prvoj epizodi vidjet ćemo zbivanja prije i poslije smrti Josipa Broza Tita. Dok se konzilij liječnika grčevito bori za njegov život, režim skriva od javnosti da je Tito već gotovo tri mjeseca na aparatima. Otkriva to dosje Operativne akcije 'Centar', zavedene netom nakon što Tito dolazi u ljubljanski Klinički centar. Dio partijskog i obavještajnog vrha, koji jedini zna da je predsjednik na aparatima i da se više neće probuditi, prigrabljuje sve veću vlast. Netom prije smrti na adresu ljubljanskog nadbiskupa, Alojza Šostara, stiže brzojav da Tito traži sveti sakrament bolesničkog pomazanja. Istodobno, jaka intelektualna opozicijska jezgra, uz izravnu pomoć neprijatelja iz inozemstva, pokušat će doći do vlasti. Jezgru čine - dr. Franjo Tuđman i još petorica hrvatskih nacionalista: Marko Veselica, Petar Šegedin, Vlado Gotovac, Hrvoje Šošić i Ivan Zvonimir Čičak. Otkriva to OA "Most". Nakon pada komunizma otkriti će se da su najmanje dvojica iz te grupe, godinama surađivala s tajnim službama.

Scenarist i redatelj serije je Miljenko Manjkas, a za HRT je producira Intermedia grupa.