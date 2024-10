Kraj 22 godine duge slapstick komedije na kotačima razočarao je poklonike, no trojac se jednostavno - umorio

The Grand Tour - One for the Road, Amazon Prime Video

Zar je stvarno došao taj dan? Cijele 22 godine Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May zabavljali su automobilske entuzijaste kako nikada nitko nije. I vjerojatno neće. Koristeći BBC-jevu izuzetnu financijsku moć i društveni utjecaj uspijevali su se othrvati marketingu globalne autoindustrije i od klasične automobilske emisije, gdje se vozila prezentira, napravili slapstick komediju na kotačima. Pri čemu su mogli biti objektivniji, ne i objektivni jer im je format dopuštao i emociju prema sebi omiljenim automobilima i automobilskim markama, poput Aston Martina, primjerice. Naravno, da nije bilo genija Jeremyja Clarksona čije je ideje bio voljan saslušati producent Andy Wilman, ničega od toga ne bi bilo. Kao što ni Clarkson ne bi postao jedan od najplaćenijih voditelja u Velikoj Britaniji i globalnom figurom. Format i njegova izvedba skroz trojicu likova koji su se neobično dobro nadopunjavali izdržao je i samog Clarksona i njegove ispade pa niti progon s BBC-ja gdje su slavu stekli radeći format kao “Top Gear” i prelazak na Amazon gdje su radili isto pod imenom “The Grand Tour” nije uništio format koji je postao praktično bezvremenim. Podsjetimo, trojac je gostovao i u Hrvatskoj gdje su snimili jednu emisiju, a svakako nećemo zaboraviti niti kako je završio Rimac Concept One u Hammondovim rukama. I taj se događaj spominje u ovoj finalnoj emisiji. Iz koje se, međutim, vidi da je trojac naprosto - umoran. U “One for the Road” ponudili su malo, tek klasiku, sjajnu kameru, krajolike, ali nije bilo one emocije koja ih je nosila više od dva desetljeća. Sve je zapravo bilo već viđeno, “nabavite neke stare aute i vozite se (ovog puta) kroz Zimbabwe”. Izgleda da su se i oni na kraju predali nakon silnog “ljuštenja” emisije zbog energetske tranzicije, pa i pandemije, gdje je bilo sve manje pa do nimalo brzih novih automobila, autorskih uboda o povijesti automobila, nekih novih, prosječnom čovjeku nedostižnih “pila”. A onda je na krvaju nestalo i onog šarma, karakterističnih duhovitosti koji su emisiju činili onime zbog čega smo je i gledali. I onda još “Brothers in Arms” pri kraju... Ajoj. Publika ovo nije zaslužila, trebalo se potruditi taj zadnji put, prije nego palicu predaju nekom novom trojcu koji sasvim sigurno neće imati takvog uspjeha kao Clarkson, Hammond i May. Kao što uostalom nije imao niti “Top Gear” bez njih. Te emisije danas više niti nema. Ali status koji su postigli garantira da se trojca nećemo riješiti tako brzo. Pozdravljamo odluku HRT-a da otkupi “Clarksonovu farmu” za koju bismo se kladili da će biti opasna konkurencija čak i “Plodovima zemlje”. Hammond ima “Hammond’s Workshop”, emisiju za doista prave ljubitelje auta, May je kuhao u “Oh, cook!” i putuje u “Our Man in ...” Ipak, ništa od toga neće nadmašiti “Top Gear” i “The Grand Tour”.