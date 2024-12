Kod Ilone se bude nove sumnje, a Zlatku njegove dame ne opraštaju uvrede i optužbe

Nakon žestoke svađe u showu "Ljubav je na selu", Zlatko mora odabrati koga vodi na romantično putovanje, no njegove dame dale su itekako naslutiti da mu neće tako lako oprostiti sve uvrede i optužbe. „Nema nikakve romantike, ništa, kupim se i ćao“, poručit će jedna od njih. U Gorskom kotaru, Milena želi ići polako, no unatoč tomu, farmer Ivo zbunit će izjavom: „Prekrasno je bilo buditi se uz Milenu. Prešlo je to na malo veći nivo.“

Ilona i Ivica stigli su na Balaton, svoje odredište romantičnog putovanja, a trenuci nasamo kod Ilone će pobuditi nove sumnje: „Što sam duže s njim tu, već počinju isplivavati neke mane. Mene su te zaruke dovele pred gotov čin.“ Valentina i Toni i dalje uživaju na Korčuli, a tijekom šetnje, gledat će čak i izloge s prstenjem. „Znam što očekuje u skorije vrijeme... U Korčuli je možda mjesto za zaruke...“ otkrit će tajanstveno Toni.

U Sarajevu, Ilija će se i dalje truditi oko Ruže, no ona će pronalaziti sve više zamjerki na njegovo ponašanje, ali i izgled. I Anamarijino ponašanje dokazat će da se sve više udaljava od Darka: „Mislim da sam krivo procijenila farmera kojem sam pisala...“ Nova epizoda showa 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

VIDEO Lepa Brena je morala otkazati dva nastupa u Zagrebu jer je slomila gležanj