Kći Monice Bellucci nosila reviju Diora, mama se pohvalila: 'Lijepa je kao njezina majka'

Deva Cassel (17) , kći poznate talijanske glumice i modela Monice Bellucci (57) i sama se bavi modelingom. Svojim izgledom oduševljava modne znalce, a sličnošću s majkom i njezine obožavatelje. Ovaj put mlada Deva nosila je reviju Diora u Parizu, a time se pohvalila njezina mama na svom Instagram profilu. "Lijepa je kao njezina majka", neki su od komentara ispod fotografije. "Kakva ljepotica", poručili su joj te dodali da je prelijepa i elegantna, ali i mnoge druge komplimente.

Inače, Deva se većima uspješnu karijeru modela. Radila je za poznate svjetske brendove poput brenda Dolce&Gabbana, za koji je radila i njezina mama.

Dodajmo da Bellucci ne voli svoju djecu pokazivati u javnosti, zato je u srpnju iznenadila sve kada je s kćerima prošetala talijanskim mjestom Portofinom, a fotografi su to zabilježili. Bellucci ima dvoje djeci, kćeri Devu i Leonie, a obje je dobila u braku s glumcem Vincentom Casselom. Par se upoznao 1996. godine an setu filma 'The Apartment', vjenčali su se tri godine kasnije. Njihov brak završio je 2013., a glumica i model je ljubavnu sreću ponovno pronašla 2018. kada je stupila u vezu s umjetnikom i scenografom Nicolasom Lefebvreom.

