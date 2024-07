Kći Harisa Džinovića doživjela je dramu na ljetovanju! Zatražila pomoć i javila se iz Crne Gore

Atraktivna 20-godišnja kći Haris Džinovića, Đina Džinović otkrila je da je prije nekoliko dana doživjela veliku neugodnost u Crnoj Gori. Naime, na društvenoj mreži Instagram objavila je kako je izgubila novčanik. Za pomoć se obratila svojim pratiteljima te je pokazala sliku istog i napisala: - Da nije netko slučajno našao sinoć u Portu ovaj novčanik? - glasilo je pitanje mlade Đine uz fotografiju pametnog iPhone novčanika koji se lijepi na mobilni uređaj.

Inače, Đinu Džinović na društvenoj mreži Instagram prati više od 130 tisuća ljudi, a jednom je prilikom otkrila da ponekad zna lagati svoje pratitelje. - Na TikToku radim sve i ništa. Radim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratitelji u pitanju, pričam s njima, odgovaram na njihova pitanja, zanima ih izgled i prehrana. Ja sam i pokazala i neke svoje fotografije i videa iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do prije možda dvije godine. I prije godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dvije različite osobe - istaknula je Đina Džinović, prenosi Blic.

- Često me pitaju za savjete, koje vježbe radim, iako ja, doduše, više ne treniram. Malo volim i lagati i da dalje treniram. Kažem da ponekad treniram, jednom nedjeljno radim neke vježbe, ali ništa specijalno - dodala je Đina ranije u emisiji "Praktična žena". Mlada brineta je istaknula kako se ranije i suočavala s problemima akni na licu, koji zapravo muči mnoge tinejdžere. - Imala sam katastrofa problem s licem, ali sam puno radila na tome. To je bio i pubertet. Sada imam čisto lice i pokušavam objasniti djevojkama da je to sve normalno, da imaju bubuljice. Jednom sam objavila fotografiju bez ikakvih filtera i usporedila je s jednom koju sam fotošopirala, a i kada ih ne bi uređivala dobivala sam pozitivne reakcije publike, što me doista šokiralo. Ipak, drago mi je - objasnila je Harisova kćer koja se našla u fokusu medija zato što su joj se roditelji čak nakon više od dvadeset godina braka razveli.

Podsjetimo, Đina Džinović, starija kći poznatog folk pjevača Harisa Džinovića i dizajnerice Meline Džinović plijeni veliku pažnju na društvenim mrežama. Kako su domaći mediji o njima već izvještavali, Đina je prvotno bila u odličnim odnosima s majkom Melinom te ju je navodno posjećivala u njezinu novom domu na Novom Beogradu. Kako su srpski mediji u nekoliko navrata pisali, navodno su njihovi odnosi zahladnjeli te je majku otpratila s društvenih mreža, a o čemu se također pisalo. Majka i kći su nakon toga izgladile odnose te je Đina majku Melinu ponosno zapratila na društvenoj mreži Instagram.

