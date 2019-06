Kćerkica Kylie Jenner završila u bolnici: 'Kada se ovako nešto dogodi, ništa više nije važno'

- Provela sam dan sa Stormi u bolnici. Imala je alergijsku reakciju, ali sada je sve u redu. Kada se ovako nešto dogodi, ništa više nije važno. Bog blagoslovio sve majke s bolesnom djecom. Šaljem vam mnogo ljubavi i pozitivne energije - napisala je Kylie na Storyju sa slikom malene Stormi.

Foto: Instagram screenshot

Svojim storyjima je dirnula mnoge fanove nakon što je kćerkica bila hospitalizirana zbog spomenutog stanja.

Podsjetimo, najmlađa članica reality klana Kardashian-Jenner više ne želi sudjelovati u emisiji 'Keeping up with the Kardashians' koja ih je učinila planetarno popularnima, tvrdi izvor blizak obitelji. Tako je odlučila nakon nedavnog skandala u kojem je sudjelovala njezina najbolja prijateljica i cimerica Jordyn Woods.

Naime, Woods je završila u krevetu s, ocem djeteta Kyline sestre Khloe.

Isti izvor otkriva i da je mladoj majci dosadio život pred kamerama i da joj je potrebno malo privatnosti da bi uživala u obiteljskom životu. Iako se pojavljuje u najavi 16. sezone, navodno je neće biti u emisiji ili će biti samo kratko.