Kate Middleton nitko nije vidio od Božića, a društvenim mrežama kruže lude teorije

Princeza od Walesa Kate Middleton (42) početkom se veljače vratila kući u Windsor iz bolnice gdje je bila na operaciji abdomena. Palača je dan nakon operacije princeze objavila da je ona u privatnoj klinici u Londonu te da će nakon dva tjedna boravka u bolnici biti puštena na kućnu njegu gdje mora odmarati još dva ili tri mjeseca. O stanju princeze bili su kratki te kazali da se ne radi o karcinomu i da će više informacija zadržati tajnima kakao se njezina djeca ne bi zabrinula. Dodali su i da je operacija bila uspješna. No Kate nitko nije vidio od Božića, a nije se javila ni na društvenim mrežama gdje često objavljuje slike svoje djece. Kraljevska obitelj ne dijeli informacije o njenom zdravlju, a ljudi na internetu zadnjih par dana ne perstaju s teorijama što joj se dogodilo, te neke graniče s ludilom. Naime, jedna od teorija je da je princeza išla na operaciju podizanja stražnjice, da se razvode, da William pije pa čak i da je oteta. Dio britanaca je ljut jer se njeno zdravstveno stanje toliko taji, a neki komentiraju i da Meghan Markle ne bi imala takvu zaštitu.

- Kada je novac poreznih obveznika mislim da javnost ima pravo znati. Nemoj biti princeza ako ne želiš da se znaju detalji iz tvog života - bio je jedan od komentara.

Jjavnost je dobila jako malo novih detalja zbog čega su zabrinuti, a dodatno ih brine i dužina princezinog boravka u bolnici i opravka koja upućuje da se radi o nečem ozbiljnijem, iako je princezina operacija bila planirana.

Kate je ranihje ovog mjeseca sa suprugom, princem Williamom i njihovo troje djece otišla na odmor između dva školska polugodišta na imanje Sandringham u Norfolku, gdje se i kralj oporavlja.

"Catherine se dobro oporavlja. Veselila se promjeni okoliša te će se moći opustiti u Norfolku dok se djeca zabavljaju s Williamom", rekao je prijatelj vojvotkinje za Daily Mail.

I dalje je nepoznanica što je točno dovelo do operacije abdomena, kao i kojem je operativnom zahvatu zapravo podvrgnuta. Ništa manje javnost zanima i zašto se sve drži u najvećoj tajnosti, do te mjere da čak ni njezini suradnici nisu imali pojma što se događa s Kate. Naime, Page Six piše kako Kate i princ William željeli su zadržati i zaštititi princezinu privatnost, zbog čega ni princ George (10), princeza Charlotte (8) i princ Louis (5) nisu dolazili u privatnu londonsku bolnicu u posjet majci, već su s njom održavali kontakt putem videopoziva.

Misterija o kojoj mnogi razmišljaju je i kako je princeza uspjela izaći iz bolnice da je zaobišla znatiželjne fotografe. O tome kako je Kate neopaženo napustila bolnicu u podcast emisiji ' A Right Royal' progovorio je kraljevski fotograf James Whatling, koji je istog dana bio u Londonskoj klinici kako bi snimio izlazak kralja Charlesa. U novoj epizodi Whaitling je istaknuo kako je Kate vrlo vjerojatno napustila bolnicu u običnom automobilu i na taj način izbjegla vojsku fotoreportera.

U međuvremenu, njezina osobna asistentica Natasha Archer - koja je bila jedina članica Kateina tima koja je fotografirana na dan odlaska - također je snimljena za volanom drugog automobila, prevozeći nekoliko cvijeća, biljaka i vrećica s darovima. Pojedini sugeriraju da je možda ležala nisko (metaforički) u stražnjem dijelu automobila svoje osobne asistentice Natashe Archer.

"Sve što su stvarno trebali učiniti bilo je staviti princezu od Walesa u automobil koji nije bio baš prepoznatljiv kao kraljevski", teorija je fotografa Jamesa Whatlinga o tome kako se Kate iskrala iz bolnice.

