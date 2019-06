Kate i William sudjelovali u prometnoj nesreći, jedna osoba u kritičnom stanju

Princ William i Kate Middletone zaputili su se na ceremoniju "Queen for the order of the Garter" u dvorac Windsor, kada se tijekom vožnje na Upper Richmond cesti dogodila prometna nesreća u kojoj se jedan od pratećih članova osiguranja zabio motociklom u 83-godišnju staricu dok je vozio suprotnom stranom ceste, piše Daily Mail.

Glasnogovornik kraljevskog para za Daily Mail je rekao da su 'izrazito zabrinuti i ražalošćeni te u kontaktu s obitelji žrtve'. Također su poslali i cvijeće.

Žena na koju je naletio motociklist je Irene Mayor, udovica koja je svoj život posvetila humanitarnom radu u svojoj lokalnoj crkvi. Njezina kći je za tamošnje medije izjavila da 'ima puno ozlijeda i da je trenutno održavaju stabilnom'.

Svjedoci tvrde da je 83-godišnjakinju pregazio policijski presretač koji je vodio parov Range Rover prlikom odlaska iz Londona prema Windsoru. Slike su ustvrdile da se motocikl nalazio na krivoj strani ceste na pješačkom prijelazu gdje je Irene prelazila cestu.

- Njegov motor ju je udario i vrtio te je jako pala. Policajac je bio očajan, ali išao je krivom stranom ceste. Moglo je biti puno gore - rekao je svjedok za The Sun.

Nesreću će istažiti Nezavisna jedinica Policije, a glasnogovornici William i Kate dodali su kako bi par volio posjetiti bakicu kada se malo oporavi. Još nije u potpunosti razjašnjeno je li gospođa Mayor pala ili se u nju zabio motociklist pa je potrebno provesti istragu tih okolnosti, ali vojvoda i vojvotkinja nisu vidjeli nesreću te je zbog same sigurnosne procedure konvoj nastavio svoju rutu nakon nesreće.

Vijest su primili tek kad su stigli na odredište, a čuvši o čemu se radi odmah su dogovorili kontaktiranje i posjetu bakici.