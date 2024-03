Katarina zaplakala zbog propuštene prilike za obrok! 'Svi gube u igrama, a većina proziva Varju'

Crveno pleme silno je željelo osvojiti nagradu, jer je nisu osvojili već dugo, a rado bi jeli hranu koju dobiju pobjednici. Nagrada su ovoga puta bili slastan burek s mesom, pita krumpiruša i jogurt. Plemena su svoje snage i ponajviše spretnost odmjerili u maloj Survivor areni gdje su trebali srušiti totem suparničkog igrača. U do kraja neizvjesnoj igri, s rezultatom 8:7 plavi su ponovno pobijedili te osvojili nagradu i uživali u finim zalogajima.

Poslije poraza Katarina je zaplakala jer ovaj joj je poraz posebno teško pao, ali zadržala je optimizam kazavši kako je sljedeći tjedan nova prilika za hranu. „To je sada neka mješavina tuge, ljutnje, ne volim gubiti. Gladna sam. To je baš sve nekako zajedno. Nezadovoljan si, jako je teško objasniti kako se osjećaš. Posebno taj trenutak kad ti pobjeda za malo izmakne. U normalnim okolnostima bi vjerojatno to zanemarili i otišli na piće, ali sada je to toliko teško da ne znam s čim se to može mjeriti. Izgubila sam svoj bod, a i drugi su izgubili svoj…“, rekla je Katarina, ali i dalje, kao i velik dio plemena, vjeruje da je Varja ta koju crveni tim treba eliminirati.

„Kad sam u prvom tjednu vidjela žene u crvenom timu, mislila sam da su dosta jače od nas, ali vidi se da su sad u psihološkom padu, tako da ako bi sad uspoređivali neke snage, mi smo jače“, osvrnula se Mihaela na omjer snaga, naročito kad je vidjela kako se Katarina slomila pred svima.

Matea je komentirala Stefanov entuzijazam kazavši kako ne bi imala ništa protiv toga da on bude dio njihovog kampa. „Mislim da su crveni potonuli, jer se osvrću na ono što nemaju, umjesto da gledaju ono što imaju. Stalno traže nekakve mane i zamjerke, umjesto da shvate da imaju dobar tim“, komentirala je Matea. A svoje viđenje situacije u kojoj se crveno pleme trenutačno nalazi, ima i Uroš, koji kaže: „Najmračnije je prije nego svane. Uskoro će za crveno pleme svanuti, a u plavom će nastati oluja. I tad će se sve preokrenuti za 180 stupnjeva.“

I u plavom se plemenu poveo razgovor o sljedećem vijeću, a Nikola je predložio da ne glasaju za žene jer su već dvije ispale. Damjanu je napomenuo da vjeruje da njega nitko neće izglasati jer donosi mnogo ribe za plemenski stol. „Ja ću se vratiti u Zagreb deblji nego što sam ušao u ovaj show, zbog količine ribe koju Damjan ulovi“, komentirao je Dorian.

