Joško Lokas o nemoralnoj poslovnoj ponudi: Ideja je bila da sjedimo goli u baru

Omiljeni voditelj Joško Lokas gostovao je u podcastu Skip or Beep bravo! radija kod Tatjane Jurić. U zanimljivom intervju dotaknuli su se ljubavi, odlaska u rat, televizije, a Lokas je između ostalog otkrio koji mu je projekt najdraži te koja je najbizarnija poslovna ponuda koju je dobio i zašto ju je odbio. Je li te nekad u životu uhvatila panika? Da si pomislio da nema izlaza? Ako da, kada? – upitala ga je Tatjana.

- Apsolutno da, postojale su neke bezizlazne situacije. Moj kolega Aleksandar Stanković napisao je knjigu koja se zove Depra i misliš da nema izlaza i onda shvatiš da postoje i način i alati i pravi prijatelji na čija vrata možeš i smiješ pokucati i kada misliš da je bezizlazno. - rekao je Lokas. Posebnu pažnju javnosti nekoć je privlačio Joškov ljubavni život. Iza njega su dva braka, ali i troje djece na koje je ponosan i s kojima je u super odnosima. Za razliku od prijašnjih godina sada svoj privatni život nastoji držati daleko od očiju javnosti. - Nisam te pitala o ljubavima i ženama i razvodima… - rekla je Tatjana, a Lokas je odgovorio:

- Pa znaš što, bilo bi i nepošteno da jesi. Svi ti ljudi u mom životu su krenuli nekim svojim životima, ja sam krenuo s nekim svojim životom i ne bi bilo fer govoriti o njima jer su dio nekih drugih života. Bili smo suputnici u jednom periodu, više nismo, poštujem svaku sekundu provedenu s bilo kojom osobom na svijetu, nadam se da se nismo toliko povrijedili jer smo bivši i nikada nemoj zaboraviti, a imaš i ti ružnih iskustava, nemoj zaboraviti razloge zašto su ti neki ljudi bivši. I reći ću ti još jednu stvar - nikad ne reci, nikad. - kaže voditelj kvizova "Potjera" i "Superpotjera". Dodao je kako odnos dvoje ljudi postaje nepopravljiv kada se izgubi povjerenje. Voditeljica ga je pitala i gdje je bio sedam godina dok nije bio na HTV-u?

- Borio sam se, nije bilo lako, čak sam bio jednu godinu u Beogradu, radio sam za jednu nezavisnu produkcijsku kuću i danas se rado i toga sjetim…- odgovorio je. Joško je Tatjani otkrio koja je najbizarnija poslovna ponuda koju je dobio i zašto ju je odbio.

- Ideja je bila napraviti intervju, da sjedimo u goli u baru i imamo samo kupaće. Onda bih ja nakon tih pet minuta zabave trebao otići obući odijelo i biti čovjek u odijelu. Pa sam bih sebe demantirao. Nekome se to učini fora, ali to je fora koja vama čini pet minuta vašeg zadatka da dovedete mene golog u bar, a ja onda živim s tom golotinjom u karijeri, pitam se što bi bilo iduće… Tako sam i odbio da budem gol u baru. - prisjetio se.

Tatjana Jurić se nadovezala s nemoralnom ponudom koju je dobila i odbila još u mladosti.

- Znači ja sam ti imala 18 godina kad me nazvao glavni urednik Playboya. Čuj mala, u čemu si ti dobra? Ja rekoh, kako to mislite? I kaže on, znaš, nama fali mladih, relativno poznatih Hrvatica koje bi se slikale gole, ali prije toga moramo od tebe napraviti neku zvijezdu. Pa evo, ako ti znaš pjevati, aj ti lijepo pjevaj, ja ću ti slati fotografe šest mjeseci i nakon toga ćeš se ti slikati. Ali, što to znači? Sad imam 18 godina, slikala sam se gola i još ću biti u 18. propala pjevačica… - ispričala je Jurić te u sljedećem pitanju Lokasa pitala: Da sutra dođe do opće mobilizacije, bi li bio anemičan, nesposoban, imao priziv savjesti ili spreman kao što su mnogi 1991. bili spremni?

- Pa, serija Nestali nastala je iz jednog razloga što… Moji su najbolji prijatelji otišli u rat 1991. Neki od njih se nisu vratili, neki su se vratili, ali nisu to bili isti ljudi…Ja sam imao cijelo vrijeme grižnju savjesti iz toga razloga između ostalog je nastala serija Nestali. Ne da bih opravdao sebe, nego da bih ispričao priče nekih malih ljudi. S imenima i prezimenima koji nisu generali, koji nisu ti koji su donosili odluke, ali koji su iznijeli taj rat. I imao sam osjećaj da na neki način moram sudjelovat, zato što sam propustio onu priliku. Tako da odgovor na vaše pitanje - ovoga puta bih sudjelovao. - rekao je.

Otkrio je i da su mu Nestali i Upitnik najdraži projekti u bogatoj televizijskoj karijeri, ali i kojeg bi lovca iz Potjere pozvao u pomoć da mu život ovisi o točnom odgovoru na kvizaško pitanje.

- Krešu ili Dejana, zato što vodim statistiku Super potjere i trenutno su najuspješniji lovci, tako da ako ja ne znam, oni znaju. - kaže Joško i na pitanje izumire li televizija veli: - To je pitanje s kojim se susrećem već 20 godina i ne, televizija ne izumire i sljedećih 20 godina će se razgovarati o tome hoće li televizija izumrijeti. Televizija kao uređaj će opstati, konzumacija sadržaja kroz televiziju kao uređaj će se promijeniti…