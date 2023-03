Kandidatkinje već pokazuju zube i bore se za farmere: 'Kakva je to, kako se usudila doći'

Nakon što im je Anita donijela pisma i razveselila ih vijestima da prolaze dalje, Dragoljub, Milko, Zvonko, Ivan, Hrvoje i Siniša spremni su upoznati dame koje su im pisale. Sve one okupit će se te prije puta uzbuđeno otkriti što očekuju i kakve su im želje od budućih odabranika.

''Muškarac koji nema zube, nema šanse, makar bili i umjetni, samo nek' ima zube'', poručit će jedna od njih.

''Mislim da su konji plemenitiji od muškaraca'', dodat će druga.

''Milanče, mi se četiri naoštrile, a ti se pripremi i hvataj snagu, pumpaj mišiće da se boriš s nama – četiri protiv jedan'', povikala je povratnica Radmia Galović koja je pisala najstarijem farmeru Milku.

''Nemam konkurenciju, mislim da sam prava seksi ženska i da on voli takve'', ističe Martina (27) koja jedva čeka upoznati Ivana.

''Siniša ima troje djece, ja jedno – to je četvero, više ih ne moramo raditi. Možemo uživati'', rekla je i povratnica Paulina Popović.

I fameri su bili uzbuđeni kad su stigli na lokaciju na kojoj će dočekati svoje dame.

''U jednom trenutku sam mislio da sam Brad Pitt, kao da sam došao na Beverly Hills'', poručio je Milko.

''Očekujem lijepe, zgodne ženice, prostupačne, radosne, da ne moram dizati atmosferu, da to propupa ko u proljeće'', i Zvonko je željno iščekivao.

Voditeljica Anita Martinović veselo je pozdravila djevojke, a zatim je na redu bio izbor za ''zlatnu djevojku'', osobu za koju produkcija i voditeljica smatraju da po osobinama i izgledu najviše odgovara svakom farmeru.

Kao Milanova ''zlatna djevojka'' odabrana je Blanka, dok je konkurencija prosudila kako to nije dobra odluka.

Kao idealna za Sinišu odabrana je Željka, a za Zvonka Brankica. Kao Hrvojeva ''zlatna djevojka'' odabrana je Suzana, dok su ostale djevojke bile vidno ljubomorne.

Dragoljubova idealna dama postala je Snježana, a najmlađi farmer Ivan upoznat će svoju ''zlatnu'' Donu.

Anita je damama priopćila kako danas imaju jednu izvanrednu situaciju – neke djevojke koje su pisale Hrvoju nisu se pojavile na ovom susretu te on trenutno ima najmanji broj djevojaka. Ponudila je djevojkama drugih farmera da mogu otići na prvi spoj i sa svojim farmerom i s Hrvojem! Nakon početnog šoka javila se Vanja, ali i Vesna.

Nakon ovih dramatičnih minuta izbora slijedili su brzi spojevi, a dok su ih čekale, djevojke su se opustile uz razgovor i druženje. No sve ih je šokirao dolazak kandidatkinje Dan Phillip (46), umjetnice i pravnice koja u ovu sezonu stiže kao Alta Mira.

''Gledam sa strane kakva je to, kako se usudila doći sa strane i utrpati? Ako mi ga preotme, neka joj bude, sretno im bilo'' Ana nije mogla doći sebi kad je ugledala gošću.

Krenuli su brzi spojevi, a voditeljica Anita Martinović priopćila je Hrvoju da će večeras upoznati i dvije djevojke koje se nisu prijavile za njega, ali voljne su ga upoznati.

''Šteta što se Anita nije prijavila, nikad se ne zna, možda bi se dogodilo nešto. Malo sam se razočarao'', priznao je.

Konačno su na red stigle i djevojke, a Hrvoje je bio pod tremom i stresom.

''Koliko imaš godina ako te smijem pitati?'' pitao je sramežljivo Hrvoje kad je pored njega sjela 50-godišnja Vesna te poručila da je mlađe – slađe.

Vanja mu je priznala da, osim s njim, ide i na spoj s Ivanom, a on ju je upitao voli li i inače sjediti na dva stolca. ''Nisam se nikom obvezala'', odgovorila je.

''Kad s nekim nemaš što pričati, realno, je li to bilo realno?'' bila je razočarana Mirela, kojoj je Hrvoje tijekom razgovora i zaboravio ime.

''Za vrijeme partyja ću se potruditi da provedem što više vremena s njim'', poručila je Dragana, no ona se Hrvoja nje previše dojmila.

''Simpatična je , ali više volim prirodne djevojke bez puno šminke'', zaključio je.

Idući je već na redu bio Milko, kojemu se na prvu najviše svidjela Ana iz Garešnice jer je glasna kao i on pa su oboje neprestano pokušavali doći do riječi.

''Vrlo je simpatična, uredna je, prvi dojam mi je bio jako, jako dobar'', rekao je.

''Rekao mi je da sam mu lijepa, ali može biti dvoličan… Pamet se preokrene'', bila je skeptična Ana.

Za kraj, Milko joj je poljubio ruke, no ona je bila pomalo razočarana: ''Najdraži je poljubacu u usta i otići gdje je šuma gusta. A ne u ruku, nisam ja princeza!''

''Kemija se stvara, vibracije postoje'', komentirao je Milko crvenokosu Maju, no u izjavama je rekla da mu se ipak nije svidjela.

Milanu je pisala i Rada koja mu se nije svidjela: ''Prepotentna, puna sebe, želi doći do izražaja, ali to joj ne pali''.

I farmer Dragoljub bio je spreman upoznati svoje dame, a iako je bio uzbuđen, brzo se opustio.Teme su bile razne, od samoće do temelja ozbiljne veze.

Najviše ga se dojmila Jasminka iz Osijeka. ''Naučit ću te sve što budeš htio. Baš si frajer'', poručila mu je.

A kako će proteći ostali brzi spojevi, ali i prvi ludi tulum sezone, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u.

