Pred kandidatima novi zahtjevan izazov: 'Imat ćemo malo problema, nije jednostavno iskoristiti sve'

Ivana već ima poseban odnos prema ovom tipu izazova, a prije nego što čuje koji je zadatak će reći: „Kutija iznenađenja mi je najbolji izazov jer ne moram ići u dućan. Tako radim cijeli život, otvorim frižider i imam kutiju iznenađenja.“ Svoju posvećenost natjecanju pokazat će i natjecatelj Ivo koja ističe: „Cijeli život sam u nekom natjecanju, tako da idem dati sto posto od sebe.“

Ovaj ciklus MasterChefa fokusira se na sve važniji zero waste koncept, pri čemu kandidati moraju u potpunosti iskoristiti sve namirnice. Namirnice s kojima će pripremati svoja jela su heljdino brašno, sir ribanac, pasirana rajčica, proso, grčki jogurt, soja umak, ružmarin, peršin, majčina dušica, radič, blagi tabasco, crveni grah, kurkuma, češnjak, komorač, mrkva, tikvica i repa. Za pripremu svojih kreacija imat će svega 45 minuta te će morati iskoristiti sve namirnice. „Apsolutno mi ne smeta što nema mesa jer inače više jedem vegetarijansku kuhinju“, rekla je Sanja.

No, korištenje svih ovih namirnica nije jednostavno, što priznaje i Tin: „Imat ćemo malo problema s tim. Nije jednostavno iskoristiti sve namirnice.“ Nakon kuhanja, natjecatelji će sve preostale sastojke morati pažljivo zapakirati kako bi ih mogli ponovno koristiti. Anamaria s entuzijazmom prihvaća ovaj zadatak: „To mi neće biti problem, jer se trudim inače iskoristiti sve, sviđa mi se taj koncept.“

Uz zahtjevne izazove i zero waste pristup, natjecatelje čeka još jedno iznenađenje – žiri neće kušati sva jela. To znači da će se kandidati morati potruditi još više kako bi njihova jela zablistala i ostavila snažan dojam. Kome će to poći za rukom doznajte u večerašnjoj epizodi MasterChefa.

VIDEO: Dramatičan sukob Bilmana i Tomčić u 'Supertalentu': 'Stvarno mi je dosta toga'