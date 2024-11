Kandidat iznenada napustio show! Moris je hitno završio na operaciji: 'Valjda je trebalo tako biti'

Mnoštvo iznenađenja i obrata dočekalo je natjecatelje MasterChefa u jučerašnjoj emisiji. Chefovi Goran, Stjepan i Mario prvo su kandidatima otkrili kako to da ih sudjeluje manji broj u stres-testu. Naime, u MasterChef kuhinji se pojavilo četvero od petero kandidata, a nedostajao je Moris Vareško. Chef Stipe otkrio je da Moris neće sudjelovati u kuhanju jer mu je dan ranije iznenada pozlilo te je završio u bolnici. Nakon toga je dodao da je Morisu bila hitno potrebna operacija slijepog crijeva te da mu cijela ekipa želi brz oporavak, no da natjecanje neće moći nastaviti.

Nakon toga chefovi su istaknuli da u ovoj emisiji nitko neće ispast te da ipak neće biti stres-testa. Iznenađenje koje je dočekalo ostale kandidate jest da kuhaju za imunitet umjesto ispadanja, a Moris se javio nakon ispadanja. U intervjuu za Dnevnik.hr ispričao je što se točno dogodilo i što ga je prisililo da odustane od natjecanja. Kazao je da na ispadanje gleda pozitivno.

Foto: Nova TV

''Jedan problem manje jer sigurno mi više nikad u životu neće puknuti slijepo crijevo. Kako bi rekla moja mater Karmen: 'Od tega ne umreš, s tin da'. Da me to nije zadesilo, vjerujem da bih dogurao do finala. Krenuo sam se fokusirati jer sam si na samom početku rekao da me do Top 10 nitko ne može ugroziti, pa se mogu igrati i eto... Valjda je trebalo tako biti'', kazao je Moris te istaknuo da bi cijeli svoj put identično ponovio, a za žiri ima samo riječi hvale. Osim toga, otkrio je i tko mu je favorit za pobjedu. Naime, Morisova djevojka Ivana Božac još se nalazi u natjecanju.

''Naravno da mi je Ivana favorit, vjerujem da će daleko dogurati samo ako ostane fokusirana, pogotovo sada kada je ja više ne mogu nervirati'', rekao je, pa otkrio njihovu priču. ''Ivana i ja poznajemo se preko 20 godina, no život nas je do prije dvije godine držao razdvojenim, i eto sudbina je htjela da se ponovno sretnemo i dobijemo priliku krenuti zajedno kroz taj isti život koji nas je držao razdvojenima'', rekao je. Inače, Moris je enolog, završio je dva fakulteta, ima i tri firme te je strastveni bajker.

Podsjetimo, u natjecanju za imunitet Anamariji i Petru za radnim jedinicama pridružila se Eni koja je imunitet osvojila u prošlom natjecanju. Eni je pak dobila zadatak izabrati dodatne izazivače izvlačenjem papirića s imenima drugih kandidata. Da se natječu za prestižni imunitet, priliku su dobili još i Sanja, Ivana i Tin. Svi oni imali su mogućnost preoteti Eni imunitet pod uvjetom da skuhaju bolje jelo od nje. „Bit će jaka borba“, izjavio je Petar, anticipirajući izazov pun konkurencije. Stjepan je objasnio važnost zlatne kartice, koja je u tom trenutku postala platinasta: „Kako zlatna kartica postaje platinasta, time se mijenja i njezina vrijednost. Ona svog vlasnika ili vlasnicu vodi sve do finalnog ciklusa, osim ako izazivači tu platinastu karticu ne otmu u testu kreativnosti.“

Nakon toga uslijedio je glavni izazov – repliciranje Goranovog jela koje je uključivalo buču i svinjsko uho. Kandidati su imali 60 minuta za pripremu, a Eni je bila uvjerena u svoj uspjeh, kazavši: „Dati ću šesto posto od sebe“, no žiri je nakon kušanja odlučio da je Sanja najbolje replicirala jelo. Njezina izvrsna izvedba donijela joj je platinastu karticu koja joj osigurava direktan prolaz u finalni ciklus. „Ja ne vjerujem, super, wow, toliko sam uzbuđena da ne znam više ni kako se zovem stvarno!“, presretno je izjavila Sanja.

