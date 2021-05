'Kako sam upoznala vašeg oca': Nastavak popularne serije, ali iz ženske perspektive

Serija 'Kako sam upoznao vašu majku' ('How I Met Your Mother') dobit će nastavak, piše Deadline. Objavljeno je da će se snimiti 10 epizoda za streaming servis Hulu, a serija će se zvati 'Kako sam upoznala vašeg oca' ('How I Met Your Father'). Serija, čija će se radnja početi odvijati u 2021. godini, prikazat će skupinu prijatelja koji istražuju život te se žele zaljubiti u doba aplikacija za spojeve i brojnih drugih mogućnosti. Glavni lik, Sophie, igrat će glumica Hilary Duff koja će svom sinu, slično kao i u originalnoj seriji, prepričavati kako je upoznala njegovog oca. Još uvijek nije otkriveno tko će igrati oca.

Duff je izrazila veliko zadovoljstvo novom ulogom. „Kao veliki obožavatelj 'Kako sam upoznao vašu majku' počašćena sam ovom ulogom“, rekla je glumica. Dodala je da su glumci u seriji bili besprijekorni i da su izazivali puno smijeha te će joj zato ovo uloga i biti izazov.

Iako se serija 'Kako sam upoznao vašu majku' pokušavala nastaviti od 2014. godine ni jedan od napisanih scenarija nije ugledao svjetlo dana. Sve dok Isaac Aptaker i Elizabeth Berger nisu zasukali rukave i napravili ovu seriju. Uz glavnu ulogu u seriji, Duff će biti i producentica.

Nejasno, jedino, ostaje hoće li se ova serija povezati s originalom ili ne. Također, iako je najavljeno snimanje serije, još nije najavljen datum premijere.

Podsjetimo, 'Kako sam upoznao vaš majku' prikazivala se u devet sezona od 2005. do 2014. godine. Likove Teda, Marshalla, Robin, Barneya i Lily igrali su Josh Radnor, Jason Segal, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris i Alyson Hannigan, a priču je ispričao Bob Saget. Radnja serija se odvija u New Yorku, a lik Teda svojoj djeci prepričava kako je upoznao njihovu mamu. Scenarij su napisali Cartner Bays i Craig Thomas, a epizode su trajale do 30 minuta. Seriju je prva prikazala CBS televizija, a u Hrvatskoj smo je mogli pratiti na RTL-u.

VIDEO Kim Kardashian postala milijarderka