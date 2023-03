Jurica Pađen: Najveći zavodnik je Kalember, a stjuardesa koju sam volio inspirirala me za čuvenu baladu

Jurica Pađen svirao je u Grupi 220, Parnom valjku, Azri, osnovao i skladao većinu hitova grupe Aerodrom i svirao u mnogim drugim kombinacijama i sastavima, nastupio na više od 2000 koncerata, kao studijski gitarist svirao na više od 500 pjesama. Njegovi hitovi popularni su i danas, a zanimljive priče nalaze se iza poznatih pjesama, a Pađen je otkrio u razgovoru za IN Magazin kako je back vokale na pjesmi "Otkazani let" otpjevao Siniša Vuco i ispričao je kako je došao na ideju za ime benda - Aerodrom.

- Ja sam smislio naziv Aerodrom, za to je kriva jedna djevojka koja je bila stjuardesa, odnosno moja prva ljubav zapravo koja me inspirirala i na onu poznatu čuvenu baladu "24 sata". I onda sam ju čekao tamo na aerodromu sa svojim Spečkom i razmišljao - kako da nazovem bend - prisjetio se pjevač. Odgovorio je i na pitanje tko je bio najveći zavodnik među glazbenicima njegove generacije.

- Zavodnik, mislim to podrazumijeva da se nije morao uopće truditi da ti nešto radiš, da zoveš, da šalješ cvijeće, a na primjer Vlado Kalember, kakvo zavođenje pa on se morao skrivati od žena onda znam da je Bregović isto bio kao on - rekao je. Ispričao je i koliko je na njega utjecalo to što je rano ostao bez oca.

- Pa mislim da je utjecalo na mene na taj način da sam se morao izboriti sam za puno više stvari nego moji vršnjaci da sam shvatio da me nema tko štititi na neki način. Nitko neće doći i pokloniti mi nešto ili mi dati - ispričao je Pađen. O odrastanju bez oca pričao je i prošle godine u intervju za Večernji list i rekao je:

- Rođen sam u Zagrebu, odrastao na Borongaju samo s mamom, jer mi je tata umro kad sam imao pet godina. Mama je radila u nekoj firmi, nismo baš imali novaca, pa bih si za eventualno ljetovanje morao zaraditi istovarivanjem gajbi paradajza ili breskvi na tržnicama. Istovarivao sam u kamione u Vinoproduktu kako bih sa šatorom mogao otići desetak dana na more. Glazba me privukla vrlo rano, a ključna je bila pojava Beatlesa, pa sam u to vrijeme shvatio da se želim ozbiljnije posvetiti glazbi. I hvala Bogu, koliko god je to tada izgledalo preoptimistično, uspio sam živjeti od onog što volim.

