Bivša Šukerova djevojka o navodnoj aferi s Beckhamom: 'Skinuli smo se, ali nije bilo seksa'

Španjolska glumica i voditeljica Ana Obregon nedavno je postala je majka u 69. godini života. Bivšoj djevojci Davora Šukera surogat majka u Miamiju je rodila kćer koja se također zove Ana, a osim majčinstva ovih dana medijske stupce puni i zbog afere koju je navodno imala s Davidom Beckhamom (47) nakon što je prekinula sa Šukerom s kojim je bila tri godine.

Prema pisanju Daily Maila Obregon je izjavila kako je s Beckhamom, bivšim nogometašem Real Madrida, svojedobno spavala u istom krevetu, ali nikakve afere nije bilo. Prema njezinim riječima do njihovog susreta došlo je u hotelu u kojem su oboje odsjeli, a tijekom intervjua na španjolskoj televiziji rekla je i da su bili u donjem rublju te da su zaspali.

- Nije bilo seksualnih odnosa, ali smo spavali zajedno. To je istina - rekla je Ana pred milijunskim auditorijem. - Mislite sigurno da sam luda što nisam spavala s njim? Svaka žena koja bi se našla u toj situaciji bi to napravila, ali kunem vam se nisam to napravila. Ne znam kako sam izdržala, ali jesam - dodala je glumica i voditeljica. Poslije ju je Beckhamova supruga Victoria (48) navodno napala kada su se susrele u teretani. Victoria je tada bila u pratnji dva tjelohranitelja i poručila je Ani da Davida ostavi na miru.

Inače, ljubavni život bivšeg čelnika HNS-a i nekadašnjeg Vatrenog Davora Šukera (55) oduvijek je bio zanimljiv javnosti. Šuker je ljubio brojne poznate ljepotice, a svojedobno je bio i u vezi sa španjolskom glumicom i TV voditeljicom Anom Obregon koja je mnoge zaintrigirala jednom od posljednjih objava na društvenim mrežama. Naime, Ana je na svom Instagramu najavila da će snimiti seriju o svojem životu u suradnji s produkcijskom kućom Grupo Ganga. Jednom prilikom otkrila je i kako je izgledao trenutak kad ju je Šuker zaprosio.

- Bili smo na romantičnoj večeri u restoranu u Madridu kad me u čaši vina dočekao prsten. Nisam ga primijetila, krenula sam popiti vino, a prsten mi se zaglavio u grlu. Pa kako sam to mogla pretpostaviti? Već smo skoro krenuli na hitnu pomoć… S takvim iskustvom, tko bi se normalan htio vjenčati - poručila je Obregon u jednom od intervjua. Njihovu ljubav opisivali su kao romantičnu i vrlo strastvenu, a prekinuli su nakon što je Šuker počeo igrati u Engleskoj. Ipak, ostali su u dobrim odnosima, a Obregon je preko Instagrama čestitala Šukeru i jedan od rođendana.

Ana Obregon danas je aktivna na Instagramu gdje je prati milijun ljudi. Svoje pratitelje često počasti fotografijama na kojima se može vidjeti da i u umirovljeničkim godinama izgleda fenomenalno. Koliko dobro izgleda dovoljno govori podatak da se i sa 62 godine fotografirala za španjolsko izdanje Playboya, a prije desetak godina bila je u vezi i s dvadeset godina mlađim, talijanskim modelom, Costantinom Vitaglianom. Ana Obregon još je uvijek zvijezda u Španjolskoj pa tamošnji mediji redovito pišu o njoj, a sudjelovala je u španjolskom izdanju MasterChefa za slavne osobe.

